Bozdağ: Dünyanın geleceği her türlü aşırılığa karşı çalışmaktadır

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, \"Yeni Solingenlerin ve katliamların yaşanmaması için hep birlikte, ırkçılığa hayır; yabancı düşmanlığına hayır; ayrımcılığa hayır; İslam düşmanlığına hayır, demeliyiz\" dedi.

Bozdağ Twitter hesabından şu masüjları paylaştı:

\"Almanya Solingen’de 29 Mayıs 1993’te ırkçı bir grup tarafından gerçekleştirilen kundaklamada Genç ailesinden 5 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Bu faşist saldırıyı bir kez daha lanetliyor, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Avrupa’da son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı,ayrımcılık ve İslam düşmanlığı; sadece yabancıları ve Müslümanları tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupalıları da tehdit etmektedir.

Solingen ve benzeri faciaların yaşanmaması,masum insanların suçlanıp,dışlanıp, öldürülmemesi için Avrupalı siyasetçilere,yöneticilere ve sorumluluk sahibi herkese büyük görev düşmektedir.

Irkçılık,yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı yapanların cesaret bulacağı,daha da çoğalıp azgınlaşacağı eylem ve söylemlerde bulunan Avrupalı siyasetçi,yönetici ve sorumluluk sahipleri,kendi ülkelerine de Avrupa değerlerine de kendilerine de zarar vermektedir.

Yeni Solingenlerin ve katliamların yaşanmaması için hep birlikte, ırkçılığa hayır; yabancı düşmanlığına hayır;ayrımcılığa hayır;İslam düşmanlığına hayır,demeliyiz.

Avrupa’nın ve dünyanın geleceği,birlikte her türlü aşırılığa karşı çıkmakta ve çalışmaktadır.\"