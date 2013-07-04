Bozdağ: Demokrasilerde tek yol sandıktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, demokrasilerde iktidarın değişmesinin tek yolunun sandık olduğunu belirterek, "Mısır'da halkın iradesi ile bir iktidar değişikliği yaşanmamıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri bir darbeyle görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

Bozdağ, "Demokrasilerde iktidarın değişmesinin tek yolu sandıktır. Demokrasilerde sandık dışı alternatifle iktidar olunmaz.

Mısır'da halkın iradesi ile bir iktidar değişikliği yaşanmamıştır" dedi.