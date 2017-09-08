Bozdağ: Cumhurbaşkanı ile ilgili soru sorulamaz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık harcamalarına ilişkin verdiği soru önergesine, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda 'soru' sorulamayacağından soru önergesinde yer alan hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülmemiştir.

CHP'li Emir, 6 Temmuz 2017’de TBMM Başkanlığı’na Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, Cumhurbaşkanlığı'nın sağlık harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Emir, önergesinde Başbakan Yıldırım’dan şu sorularına yanıt istedi:

"Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2016 yılında sağlık için kaç lira harcanmıştır? 1 Ocak 2017 ile 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sağlık için harcanan para kaç liradır? 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı bütçesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme listesinde olmayan ilaçlardan ithal edilenler var mıdır? Varsa hangi ilaçlardır, kaç kutu alınmıştır, toplam kaç lira ödenmiştir?"

CHP’li Emir’in soru önergesine Başbakan Binali Yıldırım adına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Bozdağ imzası ile gönderilen yanıtta, Anayasa’nın ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları’ kenar başlıklı 98’inci maddesinin ikinci fıkrası ile TBMM İçtüzüğü’nün ‘Soru’ kenar başlıklı 96’ncı maddesi hatırlatılarak şöyle denildi:

“Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün belirtilen bu hükümleri çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme yollarından biri olan ‘soru’nun hükümet adına Başbakan ve Bakanlardan bilgi istemekten ibaret olması nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda ‘soru’ sorulamayacağından soru önergesinde yer alan hususlara cevap verilmesine yasal imkan görülmemiştir.”

“Halkın parasını nasıl har vurup harman savurdukları bir gün mutlaka herkes tarafından öğrenilecek”

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre; cumhurbaşkanı ile ilgili verdiği soru önergesine Bozdağ’dan gelen yanıtı değerlendiren CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı’nın Meclis denetimi dışına çıktığını savunarak şunları söyledi:

"Bize gönderilen, yanıt niteliği bile taşımayan bu yazıda, ‘Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda soru sorulamayacağı’ ifadesini bir an için doğru kabul edersek, bundan sonra Cumhurbaşkanı, Meclis denetiminin dışına çıkmış olacak. Oysa Cumhurbaşkanlığı, anayasal bir kurumdur, bütçesi de genel bütçeden karşılanmaktadır ve dolayısıyla Meclis denetimine her zaman açık olmak durumundadır. Şu haliyle Cumhurbaşkanını bütün devlet mekanizmasının dışında ve üstünde gören ve herhangi bir soruya dahi muhatap etmeyen, anayasa tanımayan, despotik bir anlayışla karşı karşıyayız. Burada ikinci önemli husus birinci neden, Cumhurbaşkanlığının sağlık harcamaları Meclis denetiminden ve Türkiye kamuoyundan kaçırılıyor. Buna neden ihtiyaç duyulmaktadır? Keyfine göre başdanışman atayan, keyfine göre çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetenler, bir milletvekili bir vatandaş olarak vergilerimizden oluşan ülke bütçesinin nasıl kullanıldığını sormamıza bile tahammül edemiyor. Ne kadar yanıt vermekten kaçınsalar, gerçekleri gizlemeye çalışsalar da halkın parasını nasıl har vurup harman savurdukları, bugün olmasa bir gün mutlaka herkes tarafından öğrenilecek."

TBMM İçtüzüğü'nün 'Soru' başlıklı 96’ncı maddesi ne diyor?

Madde 96 - (Değişik: 424 - 16.5.1996) Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez.

Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir.

Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.

Sorulamayacak konular

Madde 97 - Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez:

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;

b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;

c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.