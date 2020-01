-Bozdağ: Bu parlamento içi fiili bir darbedir TBMM (A.A) - 09.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda dün CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesine ilişkin, ''Bu, parlamentoya yakışmamaktadır, demokrasimize yakışmamaktadır, milletimizin evlatlarına da yakışmamaktadır. Bu esasında parlamento içi fiili bir darbedir'' dedi. Bozdağ, TBMM'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM İç Tüzüğünde yapılmak istenen değişiklik teklifinin müzakerelerinin devam ettiğini anımsatan Bozdağ, dün ve daha önceki günlerde yapılan çalışmalarda, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında, grup başkanvekilleri ile görüşmek suretiyle bir uzlaşma zemini arandığını, ancak bunun mümkün olmadığını söyledi. ''Dün gece maalesef hiç kimsenin arzu etmediği bir biçimde, TBMM Genel Kurulu'nda kürsü işgali yaşanmıştır'' diyen Bozdağ, şunları kaydetti: ''Resmen ve fiilen Meclis çalışamaz hale getirilmiştir. Meclisin çalışması engellenmiştir. İlk defa Mecliste böyle alkışlarla Meclis Başkanı'nın protesto edildiği, slogan atılarak istifaya çağrıldığı böylesi bir görüntü TBMM'de maalesef yaşanmıştır. Parlamentoyu çalıştırmamak, çalışmasına engel olmak, parlamentonun kürsüsünü işgal etmek, parlamentoyu özgürleştirmek değil, parlamentoyu iş yapamaz hale getirmek, parlamentonun çalışmalarını kısmen veya tamamen zorla ve zorbalıkla engellemektir. Dün maalesef böylesi bir zorla, böylesi bir zorbalıkla TBMM'nin çalışmaları kısmen engellenmiştir. Tabii bu engelleme sonucu da pek hoş olmayan hadiseler yaşanmıştır.'' ''Buradan bütün herkese bir çağrı yapıyoruz. Sağduyuyla bu meseleyi çözmek lazım. Aklıselim ile bu işin üzerine gitmek lazım'' diye konuşan Bozdağ, şöyle devam etti: ''Karşılıklı bir uzlaşma ile bu görüşmeleri sona erdirmek lazım. Eğer zorla, zorbalıkla parlamento çalışamaz hale getirilirse, o zaman bu milletin iradesinin rehin alınması anlamına gelir. Parlamentoda milletin iradesinin, milletin iradesinin egemen olması değil, zorbalığın ve zorbaların iradesinin egemen olması anlamına gelir ki bu bizim demokrasimizin de parlamento geleneğimizin de milletimizin de asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Umarım bundan sonraki süreçte aklıselim ile bu iş çözülür ve aklıselim ile parlamento çalışmaya devam eder. Eğer böyle olursa ondan sonra her isteyen kürsüyü işgal edip 'Ben bu kanunu beğenmiyorum, ben bu değişikliği beğenmiyorum. Kürsüyü işgal ediyorum, Meclisi çalıştırmıyorum, dayatma yapıyorum. Ondan sonra ya benim dediğimi kabul edersiniz ya ben bu Meclisi çalıştırmam'. Bunu kimse diyemez. Demesi de mümkün değil. Çünkü bu parlamento hiçbir dönemde, çalışamaz, çalıştırılamaz hale hiç kimse tarafından getirilememiştir.'' Bozdağ, ''Görüşmelere devam edilecek mi?'' sorusuna, ''Parlamentonun gündemi, parlamento görüşecek'' diye yanıt verdi. -''Herhangi bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değil''- ''Yeni bir uzlaşmaya açık mısınız? Çünkü muhalefet sesinin kısıldığını düşünüyor'' sorusu üzerine ise Bozdağ, şunları kaydetti: ''(Muhalefetin sesinin kısılması) diye bir şey söz konusu değil. Bir defa bunu açıklıkla ifade etmek lazım. Çünkü parlamentonun çalışma saatleri her gün 2 saat artırılıyor. Dolayısıyla 6 saatlik bir çalışma ilavesi yaptık. Dolayısıyla çalışma saati artırılıyor. Kanunlar görüşülürken zaten konuşmalar yapılıyor. Sadece grup önerisi üzerinde konuşulmuyor. Örneğin grup önerisi getirmediniz, kanun görüşüyorsunuz. O saatte muhalefet partileri, kanunun tümü üzerinde, maddeleri üzerinde zaten konuşabiliyorlar, görüş açıklayabiliyorlar. Hiç kimseye bir şey, sesini kısma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü uygulama da genel. Hem iktidar grubu hem muhalefet grupları aynı uygulamanın muhatabı. Şimdi diyelim gündem dışı söz aldığında iktidar 20 dakika konuşuyor, 10 dakikaya indiriyor, kendi konuşma süresini de... Grup önerisi olduğu zaman konuşmalar aşağı indiği zaman iktidarınki yükselmiyor. İktidarınki de aşağı iniyor. Burada yapılmak istenen şey, zaman israfının önlenmesi ve parlamentonun sağlıklı çalışmasıdır. Dün 4 tane grup önerisi vardı. Takip ettiniz. Akşam saat 6'ya kadar TBMM vazifesini yapamamıştır. Neyi konuşmuştur. Grupların getirdiği önerileri konuşmuştur. Ama yasama faaliyeti yapmış mıdır? Yapamamıştır. Denetim faaliyeti yapmış mıdır? Parlamentonun görevi millet adına yasama faaliyeti yapmak, denetim faaliyeti yapmaktır. Fakat ortaya çıkan manzaraya baktığınızda parlamento her gün 3-4 tane grup önerisi ve bunların her biri yaklaşık 1 saat sürüyor. Saatlerce gündeme geçmek için konuşan bir parlamento var. Halbuki yasayı gündeme alsa, denetim konusunu gündeme alsa... Bunun üzerinde zaten konuşma hakkı var. Onlar üzerinde konuşulabilir. Biz parlamentoda kimsenin sesini kısan bir uygulama olmadığını düşünüyoruz.'' -''CHP, parlamentoda adeta militan demokrasi örneklerini veriyor''- Bir gazetecinin, ''2001 yılında parlamentoda, İçtüzük tartışmalarında bir milletvekilinin hayatını kaybettiğini'' hatırlatarak, ''AK Parti teklifte ısrar ediyor. Muhalefet de direnme kararı aldı. Bu tablo nereye varacak?'' sorusunu ise Bozdağ, ''Ben grupların, büyük bir sağduyu ile bu meselenin üzerinden aşacağına inanıyorum. Sağduyu ile bu iş çözülecektir. Çünkü parlamento kavga ederek bugüne kadar hiçbir meselesini çözemedi. Pek çok tartışmalı konular parlamentodan geçti. Umarım bu da geçecektir'' şeklinde yanıtladı. ''Ama, CHP, son dönemlerde parlamentoda adeta militan demokrasi örneklerini veriyor'' diyen Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: ''Hatırlarsanız, yasama döneminin daha başında, yemin boykotu, yemin krizi... Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili fezleke olduğu zaman Meclis Başkanlığına yürüme ve dilekçe verme hadisesi... Şimdi de bakıyorsunuz, parlamentoda kürsüyü işgal hadisesi... CHP, parti olmanın, parti olarak proje ve program üreterek, kürsüde onları anlatarak, milletten destek istemenin ve projelerin partisi olduğunu göstermenin ötesinde, artık eylemlerin partisi olarak görülüyor ve Meclis'i eylem alanına çeviriyor. Bunu demokrasimiz açısından sakıncalı görüyoruz.'' -''Neredeyse gündemine geçemeyen bir parlamentoyuz''- Bekir Bozdağ, Meclisin ek çalışma saati almaması durumunda, normalde 15.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını hatırlatarak, ''Hiç gündeme geçmeden 4 grup önerisi geldiği takdirde, tartışmalı da geçtiği takdirde, gündeme geçmeden her gün parlamentoyu kapatabiliriz. Gündemini görüşemeyen parlamento olabilir mi? Maalesef şu anda muhalefetin ortaya koyduğu anlayışla gündemine başlayamayan, gündemini görüşemeyen, gündemine geçemeyen bir parlamentoyuz neredeyse'' diye konuştu.