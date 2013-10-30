Bozdağ: Bu muhalefet değil ahlaksızlıktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iftirada bulunduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun Başbakanımıza yaptığı iftira, onun ahlak yoksunluğunun bizzat kendi lisanıyla itirafıdır. Bu muhalefet değil, ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 90'ıncı yılı kutlanırken ve Marmaray açılırken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Erdoğan'a iftirada bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "akıl almaz" olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hangi din ve ahlak, ülke yönetimine talip anamuhalefet liderine, milletin gözünün içine baka baka iftira etmesine izin verir? Bilen söylesin. Kılıçdaroğlu'nun Başbakanımıza yaptığı iftira, onun ahlak yoksunluğunun bizzat kendi lisanıyla itirafıdır. Bu muhalefet değil, ahlaksızlıktır. Bir yandan 'ahlak' deyip öte yandan bütün dinlerin ve ahlak anlayışlarının reddettiği ahlaksızlığı bilmek isteyen lütfen Kılıçdaroğlu'na baksın."