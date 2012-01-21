-Bozdağ: ''Bize kimsenin gücü yetmez'' ÇUMRA (A.A) - 21.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Bizim ittifakımız çıkar gruplarıyla, manşetlerin sahipleriyle değil, bizim ittifakımız milletimizle. Bizim dayımız güçlü, dayısı güçlü olana kimsenin gücü yetmez. O zaman soruyorlar 'sizin dayınız kim?' Bizim dayımız Çumralılar, Konyalılar, 74 milyon Türk milleti'' dedi. Bozdağ, Konya'nın Çumra ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı'nın 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Bozdağ, ''Eğer bugün güçlü bir Türkiye varsa, eğer bugün Türkiye her zamankinden daha iyi bir şekilde geleceğe koşuyorsa, bunda sizlerin ve sizlerle birlikte görev yapan arkadaşlarımızın emekleri büyüktür. Birlikte koşmaya devam edeceğiz'' dedi. AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos'taki Türkiye ile bugün ki Türkiye arasında çok fark olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti: ''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimizde Ankara'dan bıyık altında gülenler olduğu gibi Konya'da da başka yerde de gülenler oldu. '15 bin kilometre bölünmüş yol, hızlı tren, toplu konut, bütün illere üniversite' dediğimizde, 'Türkiye bambaşka Türkiye olacak' dediğimizde herkes bıyık altından gülmeye, 'bunlar da atıyor' demeye başladı. Bizim ittifakımız çıkar gruplarıyla, manşetlerin sahipleriyle değil, bizim ittifakımız milletimizle. Bizim dayımız güçlü, dayısı güçlü olana kimsenin gücü yetmez. O zaman soruyorlar 'sizin dayınız kim?' Bizim dayımız Çumralılar, Konyalılar, 74 milyon Türk milleti. Kim bu milletle bilek yarışına girerse her defasında kaybetmiştir. Biz bu millete güvendik. Milletimize ne dediysek onları yaptık.'' Bölünmüş yol yatırımlarından bahseden Bozdağ, Türkiye'yi birbirine bağladıklarını, Doğu'dan Batıya, Kuzey'den Güney'e 81 ilde eş zamanlı çalışmalar başlattıklarını söyledi.