-Bozdağ: Beklediğimiz bir karardı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BDP'nin TBMM çalışmalarına katılma kararına ilişkin, ''Beklediğimiz bir karardı. Bizi hiç şaşırtmadı. Biz geleceğini baştan beri söyledik'' dedi. Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. BDP'nin Meclis çalışmalarına katılma kararı aldığı hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Bozdağ, ''Beklediğimiz bir karardı. Bizi hiç şaşırtmadı. Biz geleceğini baştan beri söyledik. Bunu, siyaseten bu krizi kendileri açısından farklı kullandıklarını düşünüyorum. Geleceklerdi, yani bir gün önce bir gün sonra... Meclis'in açılmasıyla gelmeleri isabetli olmuştur. Ama bizim ilanihaye bu kararı devam ettireceklerini biz hiç düşünmedik. Her zaman da söyledik geleceklerini. Geldiler. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Bizim için sürpriz olmadı, aksi sürpriz olurdu'' diye konuştu. Anayasa çalışmalarına ilişkin sürece BDP'nin dahil edilip edilmeyeceği, kendilerine bu yönde bir davet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya da Bozdağ, ''Tabi yemin ettikten sonra, yemin ederlerse ondan sonra ki süreçte gider'' yanıtını verdi.