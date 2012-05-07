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Politika

Bozdağ: Başkanlık sistemi müzakere edilmeli

Bekir Bozdağ başkanlık sisteminin görüşülmesi gerektiğini söyledi

07 Mayıs 2012 17:04

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Gerçek anlamda yasama ve yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu başkanlık sistemini müzakere etmek lazım'' dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Meclis'te düzenlenen Parlamenter Denetim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de mevcut anayasadaki sistemin adına ''parlamenter sistem'' denilemeyeceğini, kuvvetler ayrılığını tam olarak görmenin zor olduğunu, söz konusu sistemin denetimin etkin şekilde yapılmasına da izin vermediğini belirterek, ''Denetimin en etkin yapılmasına izin veren sistem, başkanlık sistemidir. Gerçek anlamda yasama ve yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu başkanlık sistemini müzakere etmek lazım'' diye konuştu.

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bekir bozdağakpbaşkanlık sistemianayasa

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