Bozdağ: Barzani’yi ateşle oynamamaya davet ediyorum

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇAYIRALAN (Yozgat), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Barzani’yi aklıselime, elindeki ateşi bırakmaya ve bu ateşle oynamamaya davet ediyorum. Çözüm; referandumun iptalidir. Başka bir çözüm yoktur. Bunun dışındaki bir çözümü Türkiye’nin kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.

Bekir Bozdağ, partisinin ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen kongrelere katılmak üzere geldiği Yozgat’ın Çayıralan İlçesi\'nde partililerine hitaben konuşmasında, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından alınan referandum kararı ve süreç hakkında tepkilerini dile getirdi. Bozdağ, Türkiye’nin gündemini yakından izlediklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Sadece kendi içimizde olan değil, dışımızda olan hadiseleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak çok yakından takip ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; Ankara’nın, Türkiye’nin güvenliği sadece kendi sınırları içerisindeki güvenliğin sağlanmasıyla temin edilemez. Türkiye’nin güvenliği; komşu ülkelerinde de huzurun, güvenliğin, barışın varlığıyla doğrudan ilgilidir. Suriye, Irak, İran’da ve komşu diğer ülkelerde yaşanan her tür olumsuzluk, Türkiye’ye başka bir olumsuzluk olarak yansımaktadır. O nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızda bulunan bütün ülkelerde huzur, barış, istikrar güvenliğin egemen ve kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Devlet yönetimindeki siyasal otoritenin tam ve güçlü olmasını, teröristlere, başka başka hesapçılara karşı en doğru, en etkili cevabı vermesini temenni ediyoruz. Çünkü buralardaki her türlü olumsuzluğun Türkiye’yi etkilediği çok açık. Onun için Suriye’de yaşananlar karşısında hükümetimizin aldığı aktif tutumu ve politikaları \'bunlara ne gerek vardı\' diyenler, Türkiye’yi okuyamayanlar, etrafında olup bitenleri okuyamayanlardır.\"

Bozdağ, Irak’ta olup bitenlere Türkiye’nin sessiz kalamayacağını, Kuzey Irak\'taki bölgesel yönetimin aldığı bağımsızlık referandumu kararına \"Türkiye’yi ilgilendirmez\" denilemeyeceğini ifade ederken şöyle dedi:

\"Ama bazıları var böyle diyen. Ama biz diyoruz ki; bu karar Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir karardır. Milletimizin ve devletimizin milli güvenliğine karşı doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak’ın toprak, bütünlüğüne, siyasal birliğine ve egemenliğine de karşı da bir tehdittir. İran’ın milli güvenliğine de karşı bir tehdittir. Aynı şekilde bu ülkenin savunmasını ülke bütünlüğünü ve milli güvenliğini yakından ilgilendiren, böylesine önemli bir hadiseyi kimse Türkiye’den görmemesini, duymamasını bekleyemez. Türkiye böylesi gelişme karşısında asla kayıtsız kalamaz. Onun için de sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, dışişleri bakanımız, hükümetimiz ve bütün devletimizin ilgili görevlilerinin tamamı bu referandumun engellenmesi için konunun gündeme geldiği günden bu güne büyük bir gayretin, çabanın içerisinde.”

\'BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR\'

Kuzey Irak’ta alınan referandum kararına İsrail hariç bütün ülkelerin karşı olduğunu ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"BM karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karşı. Irak ta karşı. İran da, Türkiye de, diğer komşu ülkeler de, karşı. Sadece onlar değil. Irak, kuzeyindeki bölgesel yönetim altında yaşayan insanların büyük bir kısmı da karşı. Türkmenler tamamen karşı. Araplar karşı, bölgede yaşayan Kürtlerin de önemli bir kısmı karşı. Meclis karar aldı. Karara vekillerin büyük bir kısmı katılmadı. Katılanların da yarıya yakını neredeyse \'hayır\' oyu kullandı. O nedenle bu karar meşru değil; . Gayri meşrudur. Türkiye’nin Lozan,, Ankara anlaşmalarından, Irak ile Türkiye arasındaki ikili pek çok anlaşmalardan doğan hakları vardır. Hükümet olarak bu haklarımızı mahpus tuttuğumuzu altını özellikle çiziyoruz. Bu anlaşmaların Türkiye’ye verdiği bir takım yetkiler var. Biz onları bugüne kadar gözettiğimiz gibi., bundan sonra da gözetmeye devam edeceğiz. Bu referandum kabul edilemez. Bu referandum yok hükmündedir. Hiçbir hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. Barzani, aldığı referandum kararıyla ateşle oynuyor. Eğer bu referandumdan vazgeçilmezse, bu ateş önce eline alan Barzani’yi ve bu ateşi eline almasına destek olmak isteyen çevreleri yakacak. Referandum kararında en büyük zararı bölgede yaşayanlar görecek. Biz Türkiye olarak bir siyasi iktidar uğruna alınmış bu kararın bedelini Kuzey Irak\'ta yaşayan Türkmenlerin, Arapların,Türklerin ödemesini istemiyoruz. Bölgenin huzurunun, barışının, istikrarının kötü olduğu bir dönemde daha da kötüleşmesine şiddetle karşıyız. \"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Barzani ve yönetimine; \"Henüz vakit bitmiş değil. Ateşle oynamayı bırakın. Bu referandum kararını iptal edin. Gayrimeşru yol ve yöntemlerle hiçbir hedefe, hiç kimse bu güne kadar ulaşamadı, ulaşmamıştır. Sizin de ulaşmanız mümkün değildir. Bölgede sıkıntıda olan, huzur, güven, istikrar ve barış ortamını daha kötü hale getirecek bir sürecin önünü açmayın. Bu huzursuzluk sadece sana değil, pek çok kişiye zarar verecek sonuçlar doğuracaktır.Bu sonuçları görmek için çok çok fazla bilgi sahibi olmaya gerek yok. Aklıselim ile hareket edin. Bu referandum kararından vazgeçin\" dediklerini anlattı.

Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun ertelenmesini değil iptalini istediğini, aksi halde bugün, yarın ve ileriki bir tarihte bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacağını ifade ederken şunları ekledi:

\"O nedenle, aklıselimle, basiretle davranmaya herkesi davet ediyoruz. Hükümetimiz olabilecek her türlü gelişmeyi MGK’da ve Bakanlar Kurulu’nda müzakere etmiştir. Hangi ihtimal gerçekleşirse, bunun karşısında ne türi adımlar atılacak, bunların hepsi bir bir kararlaştırılmıştır. Bunların gerçekleştirilmesi, takvimleşmesi, öncelik ve sonralık durumu, gelişmelerin seyrine göre hükümetimiz tarafından belirlenecektir. Herkes müsterih olsun hükümetimiz görevinin başındadır.\"

BARZANİ’Yİ AKLI SELİME DAVET EDİYORUM

Referandum kararından dönmek için henüz geç olmadığını söyleyen Bozdağ, “Umarız ki henüz, şu ana kadar bana gelen yeni bir bilgi yok, ama vakit dolmuş değil. Geri adım, aklıselimle hareket eden bir yönetim tarafından atılabilir. Barzani’yi aklıselime davet ediyorum ve elindeki ateşi bırakmaya ve bu ateşle oynamamaya davet ediyorum. Çözüm referandumun iptalidir. Başka bir çözüm yoktur. Bunun dışındaki bir çözümü Türkiye’nin kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.



