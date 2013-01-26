Bozdağ, Barolar Birliği'ne başörtüsü kararına itiraz etmemeleri için çağrı yaptı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın avukatlara başörtüsü serbestisi kararıyla ilgili olarak, ''Umarım sayın Coşar Türkiye Barolar Birliği olarak haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizlik, adaletsizlik üzerine bina edilmiş bir kuralın iptalini haklı görür, o kuralı yeniden canlandırma içerisinde olmaz'' dedi.

Isparta Valisi Memduh Oğuz'u makamında ziyaret eden Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, son 10 yılda Türkiye'de önemli yatırımlar yaptıklarını, Türkiye'nin altyapısını, üstyapısını, hastanelerini, yollarını yeniden yaptıklarını kaydetti.

Isparta'nın da tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle önemli bir kent olduğuna işaret eden Bozdağ, Isparta'yı geleceğe taşıma noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bir gazetecinin ''Danıştay'ın avukatlara başörtü yasağını kaldıran kararını nasıl değerlendiriyorsunuz-'' sorusu üzerine Bozdağ, kararı hukukun gereği olarak verilmiş bir karar olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği'nin koyduğu kuralın Anayasa'ya, hukuka, hukuk devletine aykırı bir kural olduğuna dikkati çeken Bozdağ, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma yönünde karar vermesinin hukukun gereğine uyması demek olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği'nin buna karşı itiraz yoluna gitmemesi gerektiğini kaydeden Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na itiraz etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Danıştay'ın kararına itiraz edilmeyeceğini umduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

''Bir haksızlığa, hukuksuzluğa, Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olan uygulamaya Danıştay, verdiği kararla son vermiştir. Barolar Birliği'ne düşen şey, bu haksızlığın devamı yönünde itirazlarda bulunup, bu haksızlığa devam etmek için mücadele etmek değil, böylesi bir durum karşısında mahkemenin kararına uyup, iptal edilen kuralını yeniden ikame etme gayreti içinde olmaktan vazgeçmesidir. Hakkı ve hukuku tesis eden bir yaklaşımı benimsemelerini bekliyorum.

Bazı basın yayın organlarında Barolar Birliği Başkanı Coşar'ın itiraz yoluna gideceği yönünde haberler çıktı. Başkan Coşar'ı tanıyorum ve böyle bir itirazda bulunmayacağını umuyorum. Sayın Coşar'ın insan haklarına, hukuk devletine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Sayın Coşar, Barolar Birliği olarak böyle bir itiraz yoluna giderse benim inancımı da sarsmış olur. Çünkü ben onun o noktadaki hassasiyetini biliyorum. Umarım gazeteler yanlış yazıyordur. Umarım sayın Coşar Türkiye Barolar Birliği olarak haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizlik, adaletsizlik üzerine bina edilmiş bir kuralın iptalini haklı görür, o kuralı yeniden canlandırma içerisinde olmaz.''

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kabine değişikliğiyle ilgili olarak ise değişikliğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bekir Bozdağ, ''Biz bir ekibiz, ülkemize hizmete devam ediyoruz'' dedi.