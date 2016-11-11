"Bozdağ, AP Türkiye Raportörü Piri'yi bakanlığa almamış" iddiası

Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP milletvekilleriyle Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasının ardından Türkiye - AB ilişkilerinin dondurulmasını isteyen AP Raportörü Kati Piri'nin, 24 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı’na alınmadığı iddia edildi.

Karar'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kati Piri'yi kendisini ziyaret için gelen AB heyetinde istemediği ileri sürüldü.

24 Ağustos’ta AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki bir heyet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da randevu istedi. Ziyaret öncesi heyeti inceleyen Bozdağ’ın, "Piri, Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapıyor; ancak raporlarını terör örgütlerinin önerileri doğrultusunda hazırlıyor" dediği, Piri'nin heyetten çıkartılmasını istediği iddia edildi.

Bakan Bozdağ’ın bu isteğinin ardından AP heyetinden Piri'nin çıkarıldığı ileri sürüldü. Elmar Brok başkanlığındaki Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri, 40 dakika Bakan Bozdağ’la gelişmeleri değerlendirdi.