Bozdağ: Ali Akel'i işten attırmadık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Akel'in işten attırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bozdağ, ''Bugüne kadar Sayın Başbakanımızın veya AK Parti'nin, hiçbir gazetecinin veya hiçbir kişinin ekmeğinden olması için bir teşebbüsü olmamıştır, olması da mümkün değildir'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kanaltürk televizyonunda soruları yanıtladı.

Bozdağ, Özel Yetkili Mahkemeler'le ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

''Hem devlet güvenlik mahkemeleri, hem de özel yetkili mahkemeler normal bir hukuk devletinde olmaması gereken mahkemelerdir.

Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri Türkiye'de uzunca bir zamandır ciddi anlamda tartışılıyor. Kimi kararları tartışmalara yol açıyor. Bu mahkemelerle ilgili bu kadar tartışma varken, nedir sorun diye bakmamız lazım. Hem hükümetin, hem de Meclis'in buna bir bakması lazım. Şu anda yapılan bu anlamda bir bakmadır.”

Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili sorulan bir soruya, ''Şu anda bir çalışma var. Bu çalışmanın içerisinde de bütün opsiyonları değerlendiren, ama her opsiyonun içerisinde de neler olabileceği konusunda çalışma devam ediyor'' yanıtını verdi.

‘Gazeteciyi işten attırmadık’

Bekir Bozdağ, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Akel'in işten çıkartılması ile ilgili sorulan bir soru üzerine, şunları kaydetti:

''Herhangi bir nedenle gazetesinden ayrılan veya ayrılmak zorunda kalanlarla ilgili olarak bir şehir efsanesi türetiliyor. Hazır bir suçlanacak yer var. Bu konuda AK Parti'ye, Sayın Başbakanımıza fatura kesilmeye çalışılıyor. Bana göre bunlar iftira.

Bugüne kadar Sayın Başbakanımızın veya AK Parti'nin, hiçbir gazetecinin veya hiçbir kişinin ekmeğinden olması için bir teşebbüsü olmamıştır, olması da mümkün değildir.

‘Kürtaj cinayettir’

Bekir Bozdağ, kürtaj tartışmalarıyla ilgili olarak da ''Ben kürtajın bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ama tıbbi zorunluluklar gerekiyorsa, annenin sağlığı devreye giriyorsa, başka tıbben gereklilikler varsa o takdirde tıbbın gereğine uymak zorunluluğu vardır'' dedi.