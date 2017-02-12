Bozdağ: ABD, Gülen'in iadesine ilişkin gelişme sinyali veriyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimi ve ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde bin 360 dava açıldığını söyledi ve Fethullah Gülen'in tutuklanması ya da Türkiye'ye iadesi konusunda ise ABD'nin yeni yönetiminden umutlu olduklarını açıkladı.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Muğla'da bulunan Bakan Bozdağ, Muğla Adliyesi'ni ziyaret ettikten sonra darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılanacağı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsü hem örgüt üyeliği hem örgüt adına işlenen suçları kapsayan dava sayısı bugün itibarıyla bin 360'dır. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlanınca yeni davalar da ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması, hukuka uygun bir şekilde görülmesi ve sonuçlandırılması, milletimizin beklediği şekilde hukuka uygun biçimde bunların sonuçlandırılması, milletimizin gözü önünde yapılacak yargılamalarla sağlanacaktır. Bunu herkes yakından takip ediyor, adalet tecelli edecek ve yerini bulacaktır" diye konuştu.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün talimat vericisinin, onaylayıcısının, planı uygulamanın sevk ve idarecisinin Fethullah Gülen olduğunu söyleyen Bozdağ, bu konuda Türk halkında ya da herhangi bir kimsede tereddüt bulunmadığını ifade etti.

Bu konuda ABD makamlarında Türkiye'den daha fazla bilginin bulunduğuna inandığını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Böylesi bir terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da yaşıyor. ABD gibi güçlü bir devletin Pensilvanya'daki malikaneye girip çıkanların kim olduğunu, bunların neleri konuştuğunu bilmediğini düşünmek saflık olur. Ben hep söylüyorum, darbe planlarının onaylanması ve müzakeresine dair istihbaratlarda ben kayıtlar olabileceğini de ifade ettim, bir kez daha ifade ediyorum. Türk halkının bu konuda bir tereddütü yok. Ben Amerikan istihbaratının da bu konudaki görüşmelerden bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da işin doğrusu bu darbeyi gerçekleştirenin teröristin Gülen olduğunu çok iyi biliyor, kaldı ki bizim dosyada sunduğumuz deliller darbe teşebbüsünün planlayıcısı sevk ve idare edicisinin Fetullah Gülen olduğunu tereddüte meydan vermeyecek şekilde çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugüne kadar ABD'ye iletilen geçici tutuklama taleplerine ilişkin dosyalarda Fethullah Gülen ile ilgili dosya kadar sağlam bir dosya olduğunu ben zannetmiyorum. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye ABD ilişkileri farklı bir seyir izler, olumlu bir dayanışma ve işbirliği olur. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda da Fethullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanması konusunda olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veriyor. Ancak somut adımları görmeden bu konuda bir şey söyleme imkanı da yok. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerine devam etmesi, kabul edilebilir bir şey değil."