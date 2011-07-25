-BOZDAĞ: "AÇILIM"DA GERİ DÖNÜŞ YOK ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, hükümet olarak, terörün istismar ettiği sorunları kaldırmak için bundan sonra yapılması gereken neyse onları yapmaya devam edeceklerini, demokratik açılım konusunda herhangi bir geri dönüşün söz konusu olmadığını belirtti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Hak-İş yönetim kurulu üyeleri, yeni görevi dolayısıyla tebrik etmek amacıyla Bozdağ'ı ziyaret etti. Başbakanlık Merkez binadaki ziyarette, Arslan, yeni anayasa konusunda konfederasyon olarak komisyon oluşturduklarını, bu konudaki hazırlıklarını hükümetle paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Hükümetin sivil anayasa konusundaki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Arslan, hazırlıkların bir an önce tamamlanmasını ve Türkiye'nin demokratik ve sivil anayasasına kısa sürede kavuşmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Arslan, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarının sorunlarının çözümü ve TİKA'nın faaliyetleri konularında da çalışma yaptıklarını belirterek, bu konudaki çalışmalarını hükümete iletmek istediklerini kaydetti. Bozdağ da Hak-İş heyetinin nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 12 Haziran seçimlerinde milletin yeni anayasa konusunda talimat verdiğini, milletin talimatı esas olduğu için AK Parti hükümeti olarak bu konuda samimi şekilde çalıştıklarını ve milletin talimatını yerine getireceklerini belirtti. Bozdağ, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının bakanlık olarak temel görev alanları içinde olduğunu, Hak-İş'in bu konudaki tecrübelerinden ve hazırlıklarından faydalanmayı arzu ettiklerini ifade etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bozdağ, terörle mücadelede polis ve askerin birlikte çalışması konusundaki hazırlıklara ilişkin bir soruya, İçişleri Bakanlığının bu konu üzerinde çalıştığını, çalışmanın detaylarını netleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Bozdağ, terörle mücadele konusundaki bir başka soru üzerine şunları kaydetti: ''Eskiden özel tim deniliyordu. Tasfiye edildiği döneme bakıldığında, başarısız olduğundan mı, başka nedenlerle mi tasfiye edildi onu yeniden değerlendirmek lazım. Özel harekat polislerinin başarısız oldukları gerekçesiyle tasfiye edildikleri konusunda bir tartışma yapıldığını hatırlamıyorum. Başka nedenlerle tasfiye edilmişti o dönemde. Yeni dönemde Türkiye, terörle mücadelesini sürdürürken ihtiyaç duyduğu ne varsa onu yapmak vazifesidir. Bu konudaki değerlendirmeleri yetkili makamlar, konunun uzmanları yapacaklardır. Bu çalışmalar bittikten sonra bu iş detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Elbette muhalefetin, kamuoyunun eleştirileri, değerlendirmeleri olacaktır. Ama bunların gerçekçi olmasını temenni ediyorum.'' Bozdağ, ''Demokratik açılım konusunda geri gidiş olacak mı?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Terörle mücadelede, bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da bu mücadelenin gerekleri neyse gerekleri yapılmak suretiyle devam edecektir. Öte yandan terörün istismar ettiği sorunları kaldırmak için de atılması gereken adımlar neyse biz AK Parti hükümetleri olarak atmaya çalıştık. Bundan sonra yapılması gereken neyse onları da yapacağız. O konuda herhangi bir geri dönüş söz konusu değildir. Türkiye'nin demokrasisini derinleştirmek, kökleştirmek için insan hakları alanında yapılması gereken varsa bunları yapmak için, hukukun üstünlüğünü temin etmek için ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmak zaten bizim vazifemiz, bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu noktalarda herhangi bir yavaşlama söz konusu olmayacaktır. Çünkü biz bunu sadece bir bölge için, belli bir etnik yapı için yapıyoruz değiliz. Bizim attığımız adımların tamamı 74 milyon insanımız içindir. Bundan sonra da milletimiz için atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz.''