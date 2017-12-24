Bozdağ: 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli (2)

TÜRKİYE\'Yİ KİMİN YÖNETECEĞİNE MİLLET KARAR VERECEK

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ceylanpınar\'ın ardından AK Parti Siverek ilçe kongresine katıldı. Kongreye katılan partilere hitap eden Bekir Bozdağ, bütçeyi büyüterek Türkiye\'ye büyük projeler kazandırdıklarını söyledi. Bütçe açığını kapattıklarını ama ülkede ana muhalefet açığını kapatamadıklarını anlatan Bozdağ, şöyle dedi:

\"Sağlıktaki, eğitimde, ulaşımdaki açığı kapattık ama bu ülkede ana muhalefet açığını kapatamadık. Şu anda Türkiye\'nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı vardır. Bizim elimizde olsa o açığı da kapatırız ama maalesef bu bizimle olacak iş değildir. CHP 15 yıldır ana muhalefet görevini yapıyor ama hiçbir derde deva olamıyor. Üretmeyen ana muhalefet hakaretle, küfürle, iftira ile yol almak isteyen Türkiye\'nin bir ana muhalefeti var. Her seçim öncesi farklı iftiraların peşine düşen AK Parti gitsin de ne olursa olsun diyen bir ana muhalefet var. Projeyle, fikirle yarış yapamayan bir ana muhalefetimiz var. Türkiye\'nin böylesi bir ana muhalefeti Türkiye\'ye büyük zarar vermektedir.\"

Türkiye\'nin içinde bazı siyasi partilerin ve terör örgütleri ile dış güçlerin 2019 seçimleriyle ilgilendiğini ancak ülkeyi kimin yöneteceğine milletin oylarıyla karar vereceğini belirten Bozdağ şöyle devam etti:

\"Dış güçleri, terör örgütleri aynı dertteler. Bu Tayyip Erdoğan\'ı nasıl Türkiye\'nin siyasetinden uzaklaştırırız, bize ülkeyi ve dünyayı dar ediyor ondan nasıl kurtuluruz bunun hesabını yapıyorlar. Onun için 2019 seçimiyle ilgileniyorlar. Buradan söylüyorum biz 2019\'da Türkiye\'nin belediyelerini, milletvekillerini ve Türkiye\'nin cumhurbaşkanı seçeceğiz. Başka bir ülkenin belediyelerini, milletvekillerini veya cumhurbaşkanının seçmeyeceğiz Hiçbir ülkenin Türkiye\'nin seçimlerine doğrudan veya dolaylı müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizi kimin yöneteceğine ne Fethullahçı terör örgütü ne PKK terör örgütü ne de diğer terör örgütleri ya da başka ülkelerin istihbarat örgütleri veya yöneticileri değil, bu milletin 80 milyon insanın ak ve helal oyunları oyları ile seçeceğiz. Bugün bir kararname yayınlandı bir tarafta terörle kararlı bir şekilde mücadele ederken öte yandan da ülkemizin insanımızın karşı karşıya olduğu sorunların bir bir aşmanın gayreti içerisindeyiz ve taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık. Taşeron uygulamasına son verdik hayırlı uğurlu olsun.\"

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlhan Çelik yeniden göreve seçildi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)



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