Bozcaada'nın bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmesine tepki

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, can çekişmekte olan bağcılığın 'ölüm fermanı' olarak nitelendirilen bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmesi kararına karşı tepkiler büyüyor. Bozcaada Belediye Meclisi'nin 2017 yılında aldığı karar, bağ evlerinin pansiyona dönüştürülmesinin önünü açmıştı. Şu ana kadar 10 bağ evine pansiyon ruhsatı verildi. Belediye Meclisi kararını yargıya taşımaya hazırlanan Bozcaada Forum, uygulama ile Ada'daki tüm yapıların potansiyel turizm tesisine dönüştüğünü ileri sürerken, bağcılığı bitireceğinden endişe ettikleri kararın, 'Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu da belirtiyor. CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise, bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmesinin aksine bağcılığı canlandıracağını savundu.

Bozcaada ilçesinde, Belediye Meclisi\'nde 7 Haziran 2017 tarihinde bağ evlerinin pansiyona dönüştürülmesi kararı alındı. Belediyenin çekinceleri nedeniyle karar geçtiğimiz yıl uygulanmadı. Bu yıl ise, şimdiye kadar 10 bağ evine pansiyon ruhsatı verildi. Bozcaadalı çevreciler ve Adalı turizmciler, uygulamayla ilçedeki tüm yapıların potansiyel turizm tesisine dönüştüğünü ve bağcılığı bitireceğini iddia ederek, karara tepki gösterdi.

KARARIN İPTALİNİ İSTEDİLER

İlçede çevre konularına hassasiyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Bozcaada Forum üyeleri, kararın iptaline ilişkin Bozcaada Belediyesi\'ne dilekçe ile başvuruda bundu. Bağ evlerine işletme ruhsatı verilmek suretiyle bu yapıların turizme yönelik kar amacıyla hizmette kullanılmasına dair alınmış kararın, 5403 ve 6537 nolu \'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu\' esası ve hükümlerine aykırılık teşkil ettiği iddia edilen dilekçede, şöyle dendi:

\"Bağ evleri olarak adlandırılan yapılar tarımsal amaçlı olup, vasfı değiştirilemez özelliktedir. Ayrıca bu karar Bozcaada merkezinde faal turizm işletmeleriyle yaşanan ve giderilmesi mümkün olamıyan sorunların (ses, gürültü kirliliği, güvenlik, görsel kirlilik vb.) Bozcaada kırsalına da taşınmasına, bağcılık başta olmak üzere tüm tarımsal üretim faaliyetlerinin bozulmasına veya yok olmasına sebebiyet oluşturacak etkendir ve bu durum kaçınılmazdır. İş bu sebeplere istinaden, bağ evlerine işletme ruhsatı verilmesine dair alınmış meclis kararının tekrar gözden geçirilmesini ve iptalini talep ediyoruz.\"

MECLİS, İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ

Bozcaada Forum\'un Bozcaada Belediyesi\'ne gönderdiği dilekçe, 4 Ekim tarihindeki Belediye Meclis Toplantısı\'nda gündeme alındı. Meclis, dilekçenin reddine ve 7 Haziran 2017 tarihinde alınan kararın aynen uygulanmasına karar verdi.

\"BU KARAR BAĞCILIĞI ÖLDÜRECEK\"

Uygulama ile Ada\'nın taşıma kapasitesinin daha da artacağını belirten Bozcaada Forum üyesi Sinan Çöpdemir, \"Zaten normalde bu bağ evleri zirai aletlerin muhafazası için gereken yerler olarak geçiyor kanunda. Yani ev olarak bile geçmiyor. Dolayısıyla bu bağ evlerinin pansiyon-otel olarak kullanılması kesin olarak Toprak Kanunu\'na aykırı. Ayrıca bu karar bağcılığı da öldürecek. İnsanlar kolay para kazanmak için \'3 ay çalışayım, diğer aylar yiyeyim\' diye bağa bakacağına pansiyonuna bakacak. Ada\'da bağcılık ölünce diğer yerlerden ne farkı kalacak? Zaten bağcılık can çekişiyor. Bu kararla herkes pansiyon yapmak isteyecek bağ evini. Biliyorsunuz, ilçenin taşıma kapasitesi de çoktan aşıldı. Belediye taşıma kapasitesinin belirlenmesi için sürekli, \'Turizm Master Planı\' dedi. Nerede bu plan, 4 yıl geçti, halk ile neden paylaşılmıyor? Bu planda, bağ evlerine ruhsat verilmesi var mı? Hiç bir şey yok ortada. Mücadelemize hukuksal yollardan devam edeceğiz\" dedi.

\"ENDİŞENİN FARKINDAYIM\"

Karara yapılan itirazlara ve endişelere yanıt veren CHP\'li Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise, bağ evlerine ruhsat verilmesinin yasal olarak mümkün olduğunu söyledi. Alınan bu kararı, hukuki dayanağını görmek ve ileride herhangi bir yanlışa düşmemek adına yaklaşık bir yıl uygulamadıklarını belirten Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Bu süreçte Bozcaada\'dan bir vatandaş, Meclisin aldığı kararı Belediyenin uygulamadığı gerekçesiyle idari mahkemeye başvurdu. Davayı o kişi kazandı. Aslında hukuk da bizim aldığımız kararın doğru olduğunu teyit etmiş oldu. Tekrardan konuyu gündemimize aldığımızda Meclis üyelerimiz aynı şekilde temayül gösterdi. Zaten Bozcaada Turizm Master Planı\'da son aşamasına geldi. Son halini Meclise getirmeden mutlaka halkımız ile paylaşacağız. \"

\'AKSİNE BAĞCILIK DAHA ÇOK CANLANABİLİR\'

Bağ evlerinin ruhsatlandırılması ile bağcılığın gerileyeceğine ilişkin iddialara katılmadığını da ifade eden Başkan Yılmaz, bu uygulama ile aksine bağcılığın daha da canlanabileceğini belirterek, \"İnsanlar o bağlara daha çok ehemmiyet gösteriyor. İşletmeci, pansiyon hizmeti vereceği insanlara daha doğal ve güzel bir şekilde sunmak istiyor. Pansiyon ruhsatı alan insan, misafirlerine o bağı daha güzel göstermek adına bakımını yapıyor, daha çok özen gösteriyor. Bu durumda benim gözlemim atıl durumda olan bağların bakımının tekrardan yapıldığı yönünde\" dedi.



