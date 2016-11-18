Bozcaada'nın ardından Gökçeada koylarından da iyi haber

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin Sulubahçe ve Habbele koylarının ihalelerinin iptalinden sonra bir iyi haber de Gökçeada'ya geldi. Gizli Liman ve Lazkoyu'nun bu ay yapılacak olan ihalelerinin de iptal edildiği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Bozcaada'nın Sulubahçe ve Habbele koylarını kiralayarak işletmeye açacak olan ihaleler, tüm Türkiye'den yükselen tepkinin ardından iptal edilmişti. Bu haberin bir gün sonrasında bu kez de Gökçeada için sevindirici haber geldi. Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin, 21 Kasım'da yapılması planlanan Lazkoyu ve 22 Kasım'daki Gizli Liman ihalelerinin iptal edildiğini söyledi.

Bozcaada için başlatılan kampanya, Gökçeada'nın koylarının da kurtarmış oldu.