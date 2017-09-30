Bozcaada'da kalamar festivali

Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),(DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'nde düzenlenen Bozcaada Kalamar Festivali 8 şefin sunumu ve Teoman konseri ile başladı.

Bozcaada İlçesi\'nde 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ilk kez yapılan Bozcaada Kalamar Festivali kapsamında dün, Türk Telekom Prime sponsorluğunda 14.00-16.00 saatleri arasında ressam ve fotoğrafçı İlkay Muratoğlu\'nun fotoğraf ve resim atölyesi yapıldı. Atölyede fotoğrafçılık hakkında kısa bilgiler verilirken, adalı ressam Cemil Onay ada sokaklarında yaptığı duvar resimlerinin hikayesini anlattı ve katılımcılar dev bir tuale birlikte resim yaptı. Katılımcılar 16.00-17.00 saatleri arasında Salhane\'de gerçekleştirilen etkinlikte ada şaraplarının tadına baktı. 19.00-21.30 saatleri arasında birbirinden farklı kalamar yemekleri, hem adalı şeflerin hem de Türkiye\'nin ünlü 8 şefi tarafından hazırlandı.

Festivale katılanlara, kalamar tava, kalamar kokoreç, kalamar şiş, sahanda kalamar gibi birçok kalamar lezzeti sunuldu. Hava muhalefeti nedeniyle festival kapsamında yapılması planlanan \'teknelerle kalamar avı\' etkinliği ve gün batımında canlı müzik programı iptal edildi.

KONSERE YAĞMUR ENGELİ

Festivalin ilk günü saat 20.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda Teoman konseri gerçekleşti. Yağmura ve rüzgara rağmen Teoman hayranları meydanı doldurdu. Yağmur nedeniyle 5 şarkı söyleyen Teoman sırılsıklam olduktan sonra hayranlarından özür dileyerek, konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.

Bozcaada Kalamar Festivali\'nin ikinci günü yoga ile başlayacak. Ardından gün boyu fotoğraf-resim atölyesi etkinlikleri devam edecek. Festival akşam ise, Mehmet Erdem konseri ile devam edecek. Bozcaada Kalamar Festivalini değerlendiren Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, \"Belki de dünyadaki ilk kalamar festivali oldu. Dünyadaki en lezzetli kalamarın festivali oldu. Bugün biraz havanın kötü olmasına rağmen festival beklenenin üstünde katılımla geçti. Herkes için çok çeşitli deneyimler oldu. Türkiye\'nin sayılı aşçıları festivale geldi. Bundan sonraki yıllarda bu festivalin çok daha güzel olmasını bekliyoruz\" dedi.

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