Bozcaada'da hayvan katliamına Başkan da isyan etti

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, geçen hafta sonu iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında hayvanseverler ayağa kalktı. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Dr. Hakan Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile olaya tepki gösterdi.

Bozcaada’da geçen Cumartesi günü belediye çalışanı Berna Yurdusev\'e ait \'Mişa\' isimli köpek ile sokak köpeği \'Kara\', doğaya bırakılan zehirli yiyecekleri yemeleri sonucu öldü. Ada’da daha önceki yıllarda da benzeri olayların yaşanması nedeniyle hayvanseverler olaya büyük tepki gösterdi. Ada’daki Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri, Kaymakam Mustafa Akın’ın makamına çıkarak, olayın faillerinin bulunması için dilekçeyle başvurdu. Bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda da yardım talep edildi.

Hayvanseverlerin girişimi sonrasında iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayının aydınlatılması için İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. İki ölü köpek, otopsi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

\'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLADIR\'

Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına Kaymakamlık binasından çıkışta açıklama yapan Berna Yurdusev, \"Bozcaada’da sürekli hale gelen zehirlemelerle ilgili, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu olarak yapabildiklerimiz sınırlıdır. Bu son yaşadığımız olay bunun ispatı olmuştur ve 28 Nisan Cumartesi günü iki köpeğimizin kaybı bardağı taşıran son damladır. Bugün burada yalnızca Çalışma Grubu olarak değil, Bozcaada’nın tüm hayvanseverlerini temsilen bulunmaktayız. Zehirlemelere bir son vermek için ilgili kurumlarca gereğinin yapılmasını ve bu sefer yapılan işlemlerin nihai bir sonuca varmasını istiyoruz. Bundan önceki süreçte yapılan çalışmaların sonuçsuz kaldığı, gelişigüzel zehir kullanımının devam ettiği ve giderek ilçe merkezine yakın bölgelerde zehir kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. Zehir sadece hayvanların ölmesine değil, toprağın, bitkilerin dolayısıyla insanların da zarar görmesine neden olmaktadır. Bir başka gün çocuklarımızın bu zehirden ötürü hastalanmasını ve hatta ölmesini beklemeyeceğiz. Bu kapsamda yasal süreç çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçla ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi için ilgililere dilekçemizi sunduk ve sonuçları bekliyoruz\" dedi.

\'VİCDANINIZ KURUSUN\'

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, tepkisini dile getirdi. Başkan Yılmaz, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

\"Dün akşam iki Bozcaada canı, iki köpeğimizi yine zehirlenme sonucu kaybettik... Bu kaçıncı acı, artık sayamıyoruz bile... Kınadık uyardık olmadı, toplantı yaptık olmadı, kurumları harekete geçirdik olmadı... Peki sen, sen kendi eliyle o zehri bırakan... Hiç mi vicdanın yok senin, hiç mi düşünmedin bunun kaç canı yakacağını, kaç kişiyi üzeceğini? Kalleşçe bıraktığın o zehir belki bir kediyi, belki bir kuşu, belki de küçücük bir kız çocuğunu da öldürebilirdi, hiç mi düşünmedin. Hiç mi bir çocuğu sevmedin; hiç mi bir kimseyi, bir canlıyı sevmedin sen... Sizinle aynı havayı solumaktan, aynı gökyüzüne bakmaktan, insan olmaktan nefret ettirdiniz. Bu yapılan o kadar kalleşçe bir davranış ki, bu 38 kilometrekarenin her noktası olabilirdi. Ben Bozcaada’nın belediye başkanıyım ve bu 38 kilometrekarelik kara parçasından ben sorumluyum. İşte bu yüzden hiç kurum yetki karmaşasına düşmeden; benim yetki alanım şu kadar, diğer kurumun bu kadar polemiğine girmeden; bu yüzden bu işler burada sonlanıncaya kadar durmayacağım. Her birimimizle konuya sahip çıkacağım. Bu sorumluluk, boynumun borcudur. Kuruyan vicdanlar pes edinceye kadar...\"



