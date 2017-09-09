Bozcaada'da 18'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'nde 8-10 Eylül arasında düzenlenen 18\'inci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.

Bozcaada\'da, Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali\'nin 18\'incisi düzenlendi. Cuma günü saat 17.00\'de festivale gelen tatilci ve turistler traktör ve belediye araçlarıyla Talay Şarap Fabrikası\'na ait bağlara taşındı. Festival burada yapılan temsili bağbozumuyla başladı. Bağbozumunda toplanan üzümler, Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Festivale Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Çağrı Sağlam, daire amirleri de programa katıldı. Açılış konuşmaları ardından \'En iyi üzüm yarışması\'nda jüri tarafından \'En iyi üzüm\' seçildi. Yarışmada ilk 3\'e dünyaca meşhur çavuş üzümü girdi. Bu üzümleri üreten üreticilerden birinci Ali Ertan, ikinci Hüseyin Dinçel, ve üçüncü ise Gülsem Salman oldu.

Festival kapsamında düzenlenen tavla turnuvasının birinciliğini ise, Ethem Özgüven kazandı. Festival\'in birinci gün etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Zülfü Livaneli Korosu konseri ile sona erdi. Konseri izleyenler Livaneli\'nin sevilen şarkılarını bir ağızdan söyledi.

Festivalin ikinci günü olan bugün saat 16.00\'da Bağcılık konulu panel, saat 18.30\'da Murat Başer\'in imza günü, 19.30\'da Enver Aysever\'in \'Mırıldandıklarım, Haykırdıklarım\' isimli tek kişilik oyunu ve saat 21.30\'da ise, Kaleiçinde Şevval Sam konser verecek. Yarın ise gün boyunca çeşitli turnuvalar ve resim sergileri ile devam edecek festival, akşam Salhane\'de Halil Sezai konseri ile sona erecek.

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