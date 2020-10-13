Bozcaada ve Gökçeada'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle bugün Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferlere ilişkin detaylar şöyle:

07.00 ve 11.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00,

Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00,

Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.