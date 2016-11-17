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Çevre

Bozcaada koy ihalesi iptal edildi

Bölgede yaşayan vatandaşlar, koyun kiralanmasına karşı çıkarak protesto gösterileri yapmışlardı

17 Kasım 2016 15:54

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Facebook sayfasından yaptığı duyuruda Bozcaada Sulubahçe koy ihalesinin iptal olduğunu duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bozcaada’daki Sulubahçe koyunun üç yıllık işletme hakkını özel sektöre kiralamak için ihale açacağını duyurmuştu. 22 Kasım’da yapılacak ihale için 227.200,80 TL muhammen bedel belirlenmişti. 100 TL ile başvuru yapılabilecek ihalenin geçici teminatı ise 6 bin 820 TL idi.

İhale şartlarının detaylarının öğrenilebileceği adres yine ihalenin yapılacağı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü olarak gösteriliyordu. Toplamda 7 bin 545 metrekarelik alanın ihale edileceği belirtilen koyda 6 metrekareli büfe, birer erkek ve kadın duşu ile tuvaletleri, soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye hizmeti verilmesi ihale şartnamesinde belirtiliyordu.

Vatandaşlar Twitter’da #bozcaadabizim etiketiyle tepkilerini dile getirerek koyun kiralanmasına karşı çıkmışlardı.

 

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