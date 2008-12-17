Bozcaada, dünyanın en güzel dördüncü adası

Dünyaca ünlü gezi dergisi Conde Nast Traveller, okuyucularının seçtiği dünyanın en güzel 22 adasını açıkladı. Listede birinci sırayı Mikanos alırken dördüncü sırada ise Bozcaada bulunuyor.



İşte Conde Nast Traveller okuyucularının seçtiği en güzel adalar:



1) Mykonos, Yunanistan

2) Bali, Endonezya

3) Bermuda, Karayip Adaları

4) Bozcaada, Türkiye

5) Bora-Bora, Pasifik Okyanusu

6) Capri, İtalya

7) Girit, Yunanistan

8) Hvar, Hırvatistan

9) Kauai Hawaii, ABD

10) Kiawah, ABD

11) Madeira, Portekiz

12) Maldivler, Güney Doğu Asya

13) Mallorca, İspanya

14) Maui Hawaii, ABD

15) Nantucket, ABD

16) Phuket, Tayland

17) Rodos, Yunanistan

18) Sardinya, İtalya

19) Sicilya, İtalya

20) St. Barth adası, Fransa

21) St. John adası, Karayipler

22) Vancouver adası, Kanada



Bozcaada:

Bozcaada, Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale iline bağlı küçük bir ada ve aynı zamanda bu ilin ilçesi. Türkiye’nin üçüncü büyük adası olarak Çanakkale Boğazı’nın hemen girişinde yer alıyor. Yerleşim, adanın kuzeydoğusunda yer alan, ilçe merkezinde toplanmış. Bunun dışında herhangi bir köyü bulunmuyor.



Yüzölçümü; etrafındaki adacıklarla beraber 37.6 km2, çevresi 38 km. Adanın anakaradaki feribot iskelesine uzaklığı 6 km.



Ulaşım; büyük bir arabalı vapurla sağlanıyor ve yolculuk ortalama yarım saat sürüyor. Yaz sezonunda karşılıklı yapılan sefer sayısı altıyken, bu sayı kışın üçe iniyor.



500 yıldır Türkler ve Rumların bir arada yaşadıkları Bozcaada’nın nüfusu 2500 civarında. Tarih boyunca göç alan ve göç veren adadaki Rum nüfus artık yalnızca 25-30 kişi. Son yıllarda büyük kentlerden gelip yerleşenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Yazın gelen turistlerle birlikte ada nüfusu 5000-10.000 arasında değişiyor. Kışın ise nüfus 1000’e kadar inebiliyor. Adada bir ilkokul ve bir lise bulunuyor. Toplam 300 civarı öğrenci eğitim görüyor.



Adanın geçim kaynakları; bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve turizm. Bağcılık ve şarapçılık yüzyıllar öncesinden gelen ada gelenekleri. Adada yaşayıp da bağı olmayan, şarap yapmayı bilmeyen yok gibi.



