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Kültür-Sanat

Bozcaada bir kez daha caz ile buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ yıl ilki düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, bu yıl Temmuz ayında müzikseverleri ağırlayacak

28 Şubat 2018 13:29

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ yıl ilki düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, bu yıl Temmuz ayında müzikseverleri ağırlayacak.
Bozcaada’da Ayazma Manastırı\'nın bahçesinde 27-28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Bozcaada Caz Festivali, funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak.
Festivalde bu yıl müziğin yanı sıra atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri ve adanın farklı noktalarında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Bozcaada Caz Festivali\'nin detaylı programının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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