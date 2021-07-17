Bozcaada biletlerinin internette 100 TL daha pahalı olması tepki çekti

Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan feribot biletlerinin internette daha pahalı, iskele gişesinde daha ucuz olması tepki çekti. Bankavitrini’nde yer alan habere göre Bozcaada’ya aracı ile geçmek isteyenler gişeden aldıkları bilete 150 TL, internetten aldıkları biletlere 250 TL ödüyorlar. Bazı günlerde internet üzerinden satılan biletlerin fiyatı 280 TL’ye çıkıyor.

Bozcaada bilet satışında tepki çeken bir başka nokta, araç şoförünün ayrı bilet alma zorunluluğu. Şoförler araçları için internetten 250 TL, kendileri için de 10 TL bilet ücreti ödüyorlar.

Bozcaada feribotları GESTAŞ Deniz Ulaşım şirketi tarafından işletiliyor. GESTAŞ, 2006 yılında Çanakkale bölgesindeki deniz ulaşımının Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden (TDİ) Çanakkale İl Özel İdaresi’ne devri sonrasında kurulmuştu.

Bankavitrini yazarı Erol Taşdelen, "Genelde online satışlar daha ucuzdur ama Bozcaada'da durum tam tersi. Çanakkale Valiliği veya GESTAŞ yetkilileri bu duruma açıklama getirirlerse sevineceğiz. Yoksa beyin yakan tarife modelini çözemeyeceğiz" diye yazdı.