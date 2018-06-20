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Bozcaada Belediyesi'nden 24 Haziran mesajı: İnce bir fırtına bekleniyor

"Misafirlerimizin tatil planlarını bu doğrultuda planlamaları rica olunur"

20 Haziran 2018 15:16

24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 4 gün kala  Bozcaada Belediyesi, çevrede 'İnce bir fırtına' beklendiğini belirterek, adaya tatile geleceklere önce oy kullanma çağrısı yaptı.

Bozcaada Belediyesi'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İnce Bir Fırtına Bekleniyor… 24 Haziran'da; Bozcaada çevresinde İnce'den bir fırtına beklenmektedir. Hava tahminleri 25 Haziran sabahının, motorları maviliklere sürecek kadar sakin ve huzurlu olacağını göstermektedir. Misafirlerimizin tatil planlarını bu doğrultuda planlamaları rica olunur. Peki, biz 24 Haziran'da ne yapacağız diye soranlara tavsiyemiz; Geleceğimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için; oyunuzu mutlaka kullanın…"

 

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