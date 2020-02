Bozcaada Bağbozumu Festivali renkli geçti

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege\'deki turizm cenneti Bozcaada\'da düzenlenen 19\'uncu Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, üzüm yarışmaları ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu. En çok şıra çıkarma yarışmasında fıçılara konulan üzümleri ayaklarıyla ezmek için birbiriyle yarışan kadınların mücadelesi heyecanla izlendi. Edip Akbayram konserinde ise kale içi dolup taştı.

Bu yıl 4 gün süren festivalin ilk gününde, bağcılık hakkında panel düzenlendi. Bozcaada Kalesi\'nde, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası konseri gerçekleşti. İkinci gün etkinliklerinde traktörlerle bağ ziyaretleri yapıldı. Kortej sonrası açılış gerçekleşti.

\'ALDIGINIZ BAĞ EVLERİNDEKİ BAĞLARA BAKIN\'

Kaymakam Mustafa Akın açılış konuşmasında, bu yıl çavuş üzümünü desteklemek adına destek verdikleri bağbozumu turlarının başarıya ulaştığını söyledi. Akın, Ada’ya yerleşen ve bağ evi alan vatandaşlara seslenerek, aldıkları bağ evlerindeki bağlara bakmalarını ve bağcılığa sahip çıkmalarını istedi.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz ise belediye olarak bağcılığa ve şarapçılığa destek olmak için projeler üreterek destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Belediyenin, ‘Bozcaada Tarımsal Uygulama ve Araştırma Ofisi’ açtığını ve burada bağcılığın geliştirilmesi için uzmanların üreticiler ile birlikte akademik çalışmalar yapacağını belirtti. Bağcılığın Bozcaada\'da binlerce yıldır var olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Bozcaada\'nın adı son yıllarda turizmle anılsa da asıl değerinin bağcılık ve şarapçılık olduğunun altını çizdi. Yılmaz, şarapçılık için de, \"Seversiniz sevmezsiniz, içersiniz içmezsiniz ama şarapçılık da Bozcaada\'yı Bozcaada yapan en önemli değerlerinden biridir\" dedi.

S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sabri Güler de, bağcılığın Bozcaada\'daki geçmişine vurgu yaparak, son zamanlarda turizm baskısı ile bağcılığın gerilediğini söyledi. Güler, kooperatif olarak amaçlarının, bağcılığın yeniden eski değerine kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

KADINLAR ŞIRA ÇIKARMAK İÇİN AYAKLARIYLA ÜZÜM EZDİ

Ardından, fıçılara konulan üzümlerden şıra çıkartıldı. Halk arasından seçilen kadınlar ikişerli gruplar oluşturdu. Toplam 10 farklı grup, en fazla şırayı çıkarmak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Fıçılara konulan üzümleri ayaklarıyla ezerek en çok şıra çıkaran iki kadına ödül olarak çeyrek altın verildi.

Etkinlik, üzüm yarışmasıyla devam etti. Üzümler, jüri üyeleri tarafından tane büyüklüğü, tat ve aroma, kabuk kalınlığı gibi kategorilerde değerlendirildi. Yarışmanın birincisi Hüseyin Dinçel oldu. İkinciliği Emirali Dinçel ve üçüncülüğü Ali Ertan aldı. İlk üçe girenler çavuş üzümü oldu.

Yarışmaların ardından Bozcaada Kalesi’nde Livaneli Korosu sahne aldı. Konser, Zülfü Livaneli’nin ‘Merhaba’ şarkısıyla başladı. Genç sanatçıların ağırlıklı olduğu koroda, her bir şarkı farklı kişiler tarafından seslendirildi. Yoğun kalabalık gözlenen konserde seyircilerin ilgisi gözden kaçmadı. Ardından, festival katılımcıları Salhane Sahnesi’nde, İstanbul Girls Orchestra grubu seyretti.

EDİP AKBAYRAM BOZCAADA KALESİNİ DOLDURDU

Festival dün akşam Edip Akbayram’ın Bozcaada Kalesi’nde verdiği konserle devam etti. Konser alanında çok büyük bir kalabalık olduğu gözlendi. Ataol Behramoğlu ve Can Yücel’den şiirler okuyan Akbayram, sevenlerini coşkuyla karşıladı. 70 yaşı devirmesine rağmen sanat hayatına devam ettiğini söylemesi seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Ardı arkası kesilmeyen etkinliklerin devamında Bozcaadalı gençlerden oluşan Grup Meydan vardı. Salhane Sahnesi’ndeki konser, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Festival bugün, Levent Üzümcü’nün tiyatro oyunu ardından, Yunanlı sanatçı Gallis konseri ile son bulacak.



