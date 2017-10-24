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Boz ayı üniversitedeki yurdun kapısında yiyecek aradı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- KIŞ uykusuna yatmak üzere Ardahan’dan Sarıkamış ormanlarına göç eden bir boz ayı, Ardahan Üniversitesi’nin Yenisey Kampusu içerisindeki kız öğrenci yurdunun kapısına kadar gelerek, yiyecek aradı

24 Ekim 2017 14:04

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- KIŞ uykusuna yatmak üzere Ardahan’dan Sarıkamış ormanlarına göç eden bir boz ayı, Ardahan Üniversitesi’nin Yenisey Kampusu içerisindeki kız öğrenci yurdunun kapısına kadar gelerek, yiyecek aradı. Boz ayı, yurtta kalan öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Boz ayıyı görüntüleyen bir kız öğrenci, yurda yaklaşan ayıya önce sevgi sözcükleri söyledi, ayı camın hemen önüne geldiğinde ise korkup, odasına çekildi. Kampus içerisinde bir süre yiyecek arayan boz ayı, daha sonra oradan uzaklaştı. Ardahan, Göle ve Şavşat ormanlarında yaşayan çok sayıda boz ayının, kış uykusuna yatmak üzere Çamlıçatak ormanlarından geçerek Sarıkamış’a göç ettikleri ifade edildi.

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