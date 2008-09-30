Boyunun 100 katı sıçrayan böceğin sırrı çözüldü

İngiliz bilim adamları, dünyanın en güçlü sıçrama özelliğine sahip yaratığının sırrını çözmeyi başardı.



İngiltere’nin Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, kendi boyunun 100 katından fazla olan 70 cm yüksekliğe sıçrayabilen salya böceğinin (İngilizce: spitlle bug / Fransızca: le cercope) yay gibi iskelet yapısı ve bir anda ağırlığının 400 katı enerjiyi açığa çıkarma özelliği sayesinde böylesine zıplayabilme kapasitesine sahip olduğunu tespit etti.



Karşılaştırıldığında, bir insanın zorlanmadan 50 katlı bir binanın üstüne sıçraması anlamına geldiğini belirten Malcolm Burrows ve meslektaşları, BMC Biology dergisinin internet sitesinde yayımladıkları araştırmalarında, salya böceğinin, çok katmanlı zırh gibi bir oluşumdan ve elastiki özellik veren bir proteinden yapılmış iç iskeletine büyük çapta enerjiyi toplayabildiğini belirledi.



Araştırmacılar, böceğin sıçramak için kaslarını gerdiğinde, kendini vücut kütlesinin 400 katından fazla bir güçle ileri fırlatmadan önce, karma malzemeden yapılmış bir yay gibi gerildiğini belirterek, salya böceğinin bu iskelet yapısı sayesinde, en güçlü fırlatma yayları gibi olan sert ve aynı zamanda elastiki iskeletiyle, uzun zaman ve yaralanmadan böylesine güçlü bir gerilime dayanabildiğini ifade etti.

