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Sağlık

Boyun ağrısı akciğer tümörü habercisi olabilir

Boyun ağrısı akciğer kanserine varıncaya kadar birçok hastalığın habercisi olabilir.

02 Mart 2009 02:00

Boyun ağrısı denildiğinde genellikle boyun fıtığı ile karıştırıldığını belirten Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, akciğer tümörüne varıncaya kadar birçok hastalığın habercisi olabileceğini açıkladı.

Boyun fıtığı ile karıştırılan hastalıklarda, sinir ile beraber bu bölgedeki diğer yapıların da etkilendiğini belirten Prof. Dr. Kuday, 'Kulakta çınlama, denge bozukluğu, yutkunma güçlüğü varsa bu başka bir hastalık belirtisi olabilir. Mutlaka bir uzmana görünülmeli' diye konuştu.

Yaş uzadıkça fıtık çıkıyor

Boyun ağrısı, kola vuran ağrı ve his bozuklukları ile adale zayıflıklarının boyun fıtığı belirtisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuday yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalığın ortaya çıktığını da söyledi. Prof. Dr. Kuday, 'Gençlerde ortaya çıkan boyun fıtıkları (30-45) trafik kazası gibi bir travma sonrası ortaya çıkıyor. 50-65 yaş arası boyun fıtıklarında boyun omurgasında yaşa bağlı değişiklikler söz konusudur' dedi.

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