-BOYU KISA OLDUĞU İÇİN OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜNE KABUL EDİLMEYEN KADIN TAZMİNAT KAZANDI DUBLİN (A.A) - 22.09.2010 - İrlanda'daki Eşitlik Mahkemesi, şehir otobüslerinde şoför olabilmek için başvuruda bulanan, ancak boyunun kısalığı gerekçe gösterilerek işe alınmayan Rumen kadına, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı için 6 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi. Irish Times gazetesinin haberine göre, Dublin'de otobüs şoförlüğü için teori sınavından ve sürüş testlerinden geçen, ancak mülakat aşamasında "boyu kısa olduğu için" elenen 1,57 cm boyundaki Isabella Lazar, Eşitlik Mahkemesi'ne başvurdu. Lazar'ın, "işe alımdaki boy sınırlamasının kadınları daha çok mağdur ettiğine ve Dublin Otobüs şirketinde kendisiyle aynı boyda erkek şoförlerin bulunduğuna" dair şikayetleri, yapılan incelemelerin ardından mahkeme tarafından haklı bulundu ve otobüs şirketinin net olarak belirlenmiş bir boy kriteri olmadığına karar verildi. Otobüs şirketi yetkilileriyse, suçlamalara yanıt olarak, profesyonel otobüs şoförlüğü için "önerilen" boyun en az 1,65 cm olduğunu, bununla birlikte bu sınırın altındaki bazı erkek şoförleri "istihdam etmiş olabileceklerini" kabul etti. İrlanda'da 1998 tarihli İstihdamda Eşitlik Kanunu kapsamında kurulan Eşitlik Mahkemesi, ayrımcılık şikayetlerine bakan bağımsız bir mahkeme olarak faaliyet gösteriyor.