Boyu gibi fiyatı da büyüdü

RENAULT GRAND MODUS 1.6 16V BVA



Küçük sınıf otomobiller arasında pazar payını yükseltmek için ciddi bir atak başlatan Renault’nun son temsilcisi Grand Modus, ülkemizde de satışa sunuldu. Yaşam alanı genişleyen, sunduğu özellikleri iyileştirilen otomobilin fiyatı ise duyanları ilk anda hayretlere düşürecek türden. 28 bin 880 YTL’den başlayan bir fiyat etiketine sahip olan Grand Modus, üst donanım versiyonlarında 43 bin YTL’ye dayanan fiyatları ile bir üst sınıftaki rakiplerinin fiyat seviyesini bile zorluyor. Öyle ki markanın iddialı modellerinden, 7 koltuklu Grand Scenic bile benzer motor, otomatik şanzıman ve yüksek donanım paketi ile 43 bin YTL’ye satılırken, Renault pazarlamacıları aynı özelliklere sahip ve bir alt sınıftaki Grand Modus için 41 bin YTL bedel biçiyor.

Aile beklentilerini karşılıyor

Biz gelelim asıl konumuza, yani otomobilin sunduklarına. Küçük sınıfta istenen başarıyı elde edememesinin ardından geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Modus ailesine, daha geniş dingil mesafeli ve daha geniş iç hacimli Grand Modus seçeneği de dahil oldu. Grand Modus Ağustos başı itibariyle ülkemizde de satılmaya başlandı. Grand Modus, sundukları ile aile otomobili beklentilerini karşılıyor. Görünüm konusunda radikal bir değişim geçirmemiş olsa bile küçük dokunuşlarla tazelenen otomobil, bu sınıfın dikkat çeken seçeneklerinden. Artık daha sevimli görünmek gibi bir iddiası olan Grand Modus yumuşak hatlara sahip karoser tasarımı ile bu amacına ulaşacak gibi duruyor.

Artık rakipleri daha fazla

2004 yılının ikinci yarısından bugüne gelene kadar toplam 395 bin adetlik satış rakamına ulaşan Modus iki farklı karoser seçeneği ile (Modus- Grand Modus) satış rakamlarını istenen düzeye çekebilmenin hesaplarını yapıyor. Honda Jazz, Opel Agila, Peugeot 1007 gibi modelleri Modus ile hedef tahtasına alan Renault, Grand Modus ile de Opel Meriva, Nissan Note gibi geniş iç hacimli küçük sınıf araçları gözüne kestirmiş durumda. Ülkemizde Renault Mais artık, daha kısa dingil mesafeli Modus modelini ithal etmezken, sadece Grand Modus’u satışa sundu. Kardeşine göre 160 mm daha uzun olan Grand Modus (4034 mm) boyutları ile küçük sınıf otomobil beklentilerini daha iyi karşılıyor.

Renault- Nissan ittifakının küçük sınıf platformunda yükselen Grand Modus’un büyük boyutları beklendiği gibi beraberinde iç mekan genişliğini getirmiş durumda. Gerek ön gerekse arka tarafta sunulan yaşam alanı uzun boylu yolcuları bile memnun edecek kadar iyi. Grand Modus’un en önemli özelliklerinden biri de hareket kabiliyeti yüksek bagaj hacmi. İleri geri hareket ettirilebilen arka koltuk sırası sayesinde bagaj hacmi 305 ile 410 lt arasında değişkenlik gösterirken, koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1454 lt’ye kadar yükseliyor. Aynı zamanda arkada oturan yolcular, arka koltuklar en geriye itildiğinde daha rahat bir yolculuk yapabiliyor.

Ferah ve aydınlık bir kabine sahip olan aracın görüş açıları konusunda da çok önemli bir sorunu bulunmuyor. Görüş konusunda bizi rahatsız eden tek detay yolcu tarafındaki dikiz aynasının büyük bir bölümünü kapı çıtalarının kapatması oldu. Eşya gözü sayısı beklediğimizden daha iyi olan Grand Modus, göstergeleri birçok otomobilin yapmaya başladığı gibi orta konsolun üzerine alarak, direksiyon üzerindeki bölüne bile kapaklı bir eşya gözü yerleştirmiş.











Küçük bir otomobil olmasına rağmen iç mekan genişliği şaşırtıcı şekilde geniş. Uzun boylular bile rahat ediyor.





Grand Modus’un içindeki küçük eşyalar hiçbir zaman sorun olmazken, kumanda düğmelerinin kullanımı ile ilgili bir sorun yaşamadık. Sadece dijital göstergeleri zaman zaman sert ışıkta okumak bir hayli zorlaştı.

1.4 lt ve 1.6 lt benzinli ve 1.5 lt 85 HP güç üreten dizel motor seçeneklerine sahip olan Grand Modus’ta, iki farklı otomatik şanzıman yer alıyor. 1.5 lt’lik dizel motor Quickshift ismi verilen otomatik şanzımanla sunulurken, 1.6 lt’lik benzinli motor ise 4 ileri oranlı BVA otomatik şanzıman ile satın alınabiliyor. Eskisine göre ayarları biraz daha sert olan bir süspansiyon sisteminin kullanıldığı Grand Modus, bunun getirdiği avantajla çok daha iyi bir yol tutuş karakteri sergiliyor. Grand Modus sürüş özellikleri açısından da başarılı modeller arasına adını yazdırıyor. Şehir içi sürüşlerde yüksek ve küçük yapısı sayesinde hedef kitlesi olan bayanların beğenisini kazanacağını düşündüğümüz Grand Modus, sert süspansiyonuna rağmen darbe emiş konusunda da sorunsuz. Markanın getirdiği fren performansı avantajını da iyi kullanan Grand Modus güvenlik konusunda cazibesini artırıyor. Yüksek hızlara çıkıldığında ise direksiyon sistemi biraz hissizleşiyor. 110 HP güç üreten motor ataklığı ile dikkat çekici bir performans sergilerken, BVA otomatik şanzıman çoğu zaman motorun hızına ayak uyduramıyor. Fakat yine de performans konusunda Grand Modus için kötü dememiz imkânsız. Otoyol sürüşlerinde bile yüksek hızlara çıkma isteği ile beğenimizi kazanan otomobil, şehir içi kullanımlarda da çevikliği ile artı puan alıyor. Elbette yüksek hızlara çıkış biraz zaman alıyor ve şanzımanın buna uyum sağlamasının beklenmesi gerekiyor.

Kollar daha iyi görünebilirdi

Otomatik şanzıman direksiyon simidinin üzerindeki kollar sayesinde vites değişimine de izin veriyor. Ancak bu kumanda kolları hem çirkin görünüyor, hem de çok zor kullanılıyor. Arkasında gösterge tablosu olmadığı için tamamen boşta kalan kumanda kolları, sanki sanayi sitesindeki bir özel serviste sonradan yaptırılmış gibi duruyor. Çoğu zaman sinyal ya da silecek kolu ile karıştırılan otomatik şanzıman kumanda kolları keşke çok daha iyi bir tasarıma ve kolay bir kullanıma sahip olsaymış dedirtiyor. Grand Modus yüksek hızlara çıkıldığında tüketimini de yükseltme konusunda tereddüt etmezken, normal kullanımlar sırasında ortaya çıkan 100 km’de 8.1 lt’lik sonuç onu ne bonkör ne de cimri yapıyor.

SONUÇ / Murat TOSUN

Renault, Modus’un tek başına başarılı olamayacağını düşündü ve yenileme operasyonu ile bu aracın yanına Grand Modus gövde seçeneğini de ekledi. Fiyat etiketi ile albenisini azaltan otomobil sundukları ile aile beklentilerini karşılayacak seviyede. Çevik motoru, otomatik şanzımanın getirdiği konforu, güvenli sürüş özellikleri, geniş iç mekânı, büyük bagajı ile beğenimizi kazanan otomobil; bazı görüş sorunları, yüksek fiyatı, kullanışsız otomatik vites kolları ile üzerine gölge düşürüyor.

Artıları:

Fren özellikleri, yol tutuş karakteri, genişlik, sevimli görünüm, kullanışlı bagaj ve eşya gözleri

Eksileri:

Yüksek fiyat, bazı sorunlu görüş açıları, kullanışsız ve kötü görünen vites kolları

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