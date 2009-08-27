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Boyu benden kısa aşk olmaz

Türk Böbrek Vakfı'nın iftar davetinde Arda Turan ile Ece Gürsel yan yana görüntülendi.

27 Ağustos 2009 03:00

Türk Böbrek Vakfı’nın iftar davetinde gözler, yan yana oturan Arda Turan ve Ece Gürsel’in üstündeydi. Gürsel, gazetecilerin sorusu üzerine “Aramızda hiçbir şey olamaz, çünkü Arda’nın boyu çenemin altına geliyor” diye konuştu.

En çok onlar dikkat çekti

Türk Böbrek Vakfı’nın “Gönüllerin Buluştuğu Gün” adlı iftar davetinin bu yılki adresi, yine Yeşilköy Dürümcü Baba’daydı. Spor, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ünlüyü bir araya getiren davetin dikkat çeken isimleri ise manken Ece Gürsel ve Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan’dı.

Yanlış bir şey yazmayın

Ece Gürsel’e plaket verdikten sonra elini sıkan Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’e “Ece’nin elini sakın bırakmayın” diye takılan Arda Turan, daha sonra ünlü mankenin masasına geçti.

Genç futbolcu, gazetecileri “Sakın yanlış bir şey yazmayın, ben buraya böbrek hastası çocuklar için geldim” diye uyardı. Gürsel ise “Aramızda bir şey olamaz, çünkü Arda’nın boyu çenemin altına geliyor” diye konuştu.

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