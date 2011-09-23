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Yaşam

Boynuz tedavisi

İngiltere’de alnında kırmızı leke ile doğan George Ashman (5), sıra dışı bir deri tedavisiyle normal bir görünüme kavuştu

23 Eylül 2011 03:00




T24- İngiltere’de alnında büyük bir kırmızı leke ile doğan George Ashman (5), sıra dışı bir deri tedavisiyle normal bir görünüme kavuştu.



Hürriyet'in haberine göre, doktorlar, lekeyi kapatmak için George’un alnına iki büyük implant yerleştirdi. Dışarıdan bakıldığında iki boynuza benzeyen implant ile deriyi esneten doktorlar, daha sonra bu fazla deriyle kırmızı lekeyi kesip üzerine yama yaptılar. Dört ay süren tedavinin ardından çocuğun alnında sadece iki küçük ameliyat izi kaldı. George’un alnındaki boynuzlarla arkadaşlarının zorbalıklarıyla karşılaşmasından endişe eden annesi Karen (33) de rahat bir nefes aldı.

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