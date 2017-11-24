Boyner’in “Çılgın Kelebek” indirimi, alışveriş çılgınlığı yarattı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’DE alışveriş trendlerinin belirleyicisi ve öncüsü Boyner’in, yılda sadece 2 kere uyguladığı, her sezon sabırsızlıkla beklenen “Çılgın Kelebek İndirimi” 17-18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tüketicilerin kış alışverişi için adresi, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin olduğu Çılgın Kelebek oldu. Kampanyanın en ilgi çeken alışverişi 5 bini geçen satış adediyle valiz oldu.

72 SAATTE 1 BUÇUK MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Üç gün süren ve büyük ilgi gören Çılgın Kelebek boyunca 37 şehirdeki 94 Boyner mağazasında 1,5 milyon ziyaretçi ağırlandı. 72 saatte satılan ürün adedi ise 570 bin olarak gerçekleşti. Çılgın Kelebek İndiriminde satılan ürünlerin adedi geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış gösterirken, ciro yüzde 65 oranında arttı.

ERKEKLER PANTOLON VE KAZAK, KADINLAR PARFÜM VE ÇANTA ALDI

Boyner mağazalarından Çılgın Kelebek İndirimi’nde en çok erkekler alışveriş yaptı. 17-18-19 Kasım süresince 170 bin adet erkek giyim ürünü satıldı. Erkekler pantolon, mont ve kazak almayı tercih ederken, kadınların tercihi daha çok çanta, bot ve parfümden yana oldu. Kadın çantası satışı geçen seneye göre yüzde 80 oranında daha fazla gerçekleşti.Kozmetik kategorisinin de büyük ilgi gördüğü Çılgın Kelebek boyunca, 3 günde 7 bin 141 adet parfüm satıldı. Kozmetik kategorisi alışverişi geçen senenin kampanya dönemine göre yüzde 65 oranında büyüme gösterdi.

KAMPANYANIN EN İLGİ ÇEKEN ALIŞVERİŞİ VALİZ OLDU

Boyner tüketicileri 3 günde 5 bini aşkın valiz, 2400 adet sırt çantası satın aldı. Geçen yılın kampanya sürecine göre yüzde 520 oranında büyüme gösteren valiz satışları en ilgi çeken alışveriş oldu. Sırt çantası satışları da geçen seneye oranla yüzde 200’e yakın artış gösterdi.

KIŞ KAPIYA DAYANIRKEN AYAKKABI SATIŞI REKOR KIRDI

Yağmurlu ve karlı günler yaklaşırken tüketicilerin çoğunluğu alışveriş tercihini ayakkabıdan yana kullandı. 3 günde 96 bin adet ayakkabı satışı yapılırken geçen yıla göre yüzde 85 oranında büyüme ile kampanyanın dikkat çeken alışverişlerinden biri oldu.

ÇILGIN KELEBEK KAMPANYASI ANADOLU\'DA DA İLGİ GÖRDÜ

Cevahir, İzmir Çiğli Kipa ve Ankara Ankamall Boyner, Çılgın Kelebek’in en çok satış yapan mağazaları olarak öne çıkarken büyük şehirler dışındaki mağazalarda da hem içeriye giren müşteri sayısı hem de satış rakamlarında rekor kırıldı. Ayvalık, Gaziantep Prime Mall, Marmara Forum, Beylikdüzü, Kocaeli Burda 41 Boyner satışlarını en çok artıran mağazalar olurken toplam Boyner mağazaları içinde 48 Boyner mağazası bugüne kadarki en yüksek cirolarını yaparak bir rekora imza attılar.

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