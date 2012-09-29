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Ekonomi

Boyner'den Erdoğan'a: TÜSİAD vergilerin yüzde 85'ini ödüyor

Boyner, TÜSİAD üyelerinin vergi ile ilgili her hangi bir avantajının olmadığını, aksine, üzerine düşeni yaptığını belirtti

29 Eylül 2012 12:55

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "TÜSİAD az vergi ödüyor" eleştirilerine, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’den yanıt geldi. Boyner "Genellikle büyük firmaları bünyesinde bulunduran TÜSİAD üyeleri kurumlar vergisinin (dolaysız vergilerin) yüzde 85’ini ödemektedir" dedi.

Ümit Boyner'in tweetleri şöyle:

-TÜSİAD olarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyoruz.

-Kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu ve mal hizmet üretiminin büyük firmalar tarafından yapıldığı ekonomilerde doğal olarak kurumlar vergisini büyük firmalar ödemektedir.

-Kayıt dışının büyük olduğu ekonomilerde dolaylı vergiler daha kolay toplanır.

-Bu nedenle dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı çok yüksek olmaktadır.

-Dolaylı vergi yükünün yüksekliği vergi yükünün adil dağıtımı, üretim ve tüketim maliyetleri açısından önemli bir sorundur.

-Genellikle büyük firmaları bünyesinde bulunduran TÜSİAD üyeleri kurumlar vergisinin (dolaysız vergilerin) yüzde 85’ini ödemektedir.

-Ancak vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan dolaylı vergilerin içinde de firmalar önemli bir paya sahiptir.

-Gelir vergisi stopajı, servet, enerji, iletişim, harç, çevre, KDV’nin önemli bir bölümü de kayıt içi kurumlar tarafından yüklenilir.

-Vergi tabanının dağılımı yapısal bir sorundur.

-Esas olan kayıt dışı ile mücadele ve vergi sisteminin büyüme, rekabet ve hakkaniyet unsurları bağlamında geliştirilmesidir.


Bütçe disiplini milletin hayrına


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  2002 yılında toplanan her 100 lira verginin 86 lirasının faize gittiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Yani milletten alınan vergiler millete hizmet olarak gideceğine,  devletin iç ve dış borç faizine gidiyordu. AK Parti iktidarı ile bu değişti. Geçen sene topladığımız 100 liralık verginin 16.6 lirasını, yani 17 lirasını faize ödedik. 83 lirasını milletimize hizmet olarak sunduk. Yani özürlümüzden hastamıza, yolundan okuluna kadar her alanda milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunduk. Tüm hükümetlerimiz döneminde mali disipline, bütçeye özel önem verdik. Bu, aslında milletin hayrına olan bir konudur. Ülkemizin uzun vadeli geleceği için doğru bir yaklaşımdır.”

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