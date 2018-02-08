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Ekonomi

Boyner 'Yeni Mağaza Konsepti'ni medyaya anlattı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’Yİ çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştıran Boyner Büyük Mağazacılık, 2017’nin son çeyreğinde hayata geçirdiği yeni mağaza konsepti ile modern perakende alanında yeni bir adım daha attı

08 Şubat 2018 15:29

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’Yİ çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştıran Boyner Büyük Mağazacılık, 2017’nin son çeyreğinde hayata geçirdiği yeni mağaza konsepti ile modern perakende alanında yeni bir adım daha attı. Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran, Boyner Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Filiz Demirbaş Bayrak, konseptin tasarım ve uygulamasını üstlenen Mimar Mustafa Toner yeni konseptle tasarlanan Boyner Emaar Square Mall’da ekonomi editörleriyle bir araya gelerek yeni Boyner mağazalarının çıkış noktasını ve gelecek dönem projelerini paylaştı.

KONSEPT MÜŞTERİ DENEYİMİ VE MUTLULUK ODAKLI

Yeni mağaza konsepti için müşteri içgörüsünden hareketle yola çıktıkların belirten  Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Başaran, “Her zaman müşteri mutluluğunu ve deneyimini ön planda tutarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yeni mağaza konseptimiz bu yaklaşımımız doğrultusunda gündeme geldi. Müşterilerimizin kendilerini evinde hissedebilecekleri, sıcak ve konforlu alışveriş imkanı sunan bir deneyim yaşatmak istedik. Bunun için sevgili Mustafa Toner ve ekibi ile bir araya geldik, nasıl bir mağaza hayal ettiğimizi anlattık. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarımızın sonunda, yeni mağaza konseptimiz hayata geçti. Bu konseptle tasarlanan yeni mağazalarımızı Eylül 2017 itibariyle açmaya başladık” dedi.

YENİ MAĞAZADA  MÜSTERİ YÜZDE 25 DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİYOR

2017 yılında Boyner çatısı altında toplam 8 mağazanın açıldığını, İstinye Park Boyner’in de yeni konseptten unsurlarla yenilendiğini belirten Başaran şöyle devam etti: “Yeni mağaza konseptimiz müşterilerimizin konfor ve rahatlığını ön planda tutuyor, sıcak ve samimi bir yapısı var. Bu özelliklerinden dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 artış gösterdi. Bundan sonraki süreçte yeni mağazalarımızı bu konseptle açarken, mevcut tüm mağazalarımızı da önümüzdeki 3 yıl içinde yeni konseptten unsurlar katarak yenilemeyi hedefliyoruz.”

“ANCHOR” MAĞAZA KİMLİĞİMİZLE AVM’LERE DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Boyner’in, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırmasında “Anchor Mağaza” ödülüne layık görülmesinden de büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Bülent Başaran, “2017 yılında mağazalarımızda 121 milyon müşteri ağırladık. Anchor mağaza kimliğimizle AVM’ler tarafından talep gören, tercih edilen bir markayız. Yeni mağaza konseptimiz gibi yaptığımız öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla sadece Boyner’e değil, perakende sektörüne ve AVM’lere de katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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