11 şirket, Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor

Türkiye'nin önde gelen firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Birçok şirket 19 Mart 2020 tarihinden itibaren belirsiz bir süre boyunca kapalı kalacak.

Aralarında Mavi, Boyner, Beymen, Vakko ve Altınyıldız'ın da yer aldığı firmalar sosyal medya hesaplarından kararlarına dair açıklamalarda bulundular.

Decathlon

Decathlon, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ve üyelerine gönderdiği mailde mağazalarının bu süreçte geçici olarak kapalı olacağını bildirdi. Decathlon'un açıklaması şöyle:

"Birkaç haftadır virüs salgını ile ilgili yaşanan üzücü gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz, farkındayız, üzgünüz ama umutsuz değiliz.

Kurulduğumuz günden beri Decathlon olarak hedefimiz sporu her zaman, herkes için ulaşılabilir kılmak. Ancak bizim için her şeyden de önemlisi takım arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığı ve güvenliği.

İçinde bulunduğumuz bu durumda, herkesin sağlığı için gerekli tüm önlemleri alabilmek adına, Decathlon Türkiye Ekibi olarak tüm mağazalarımızı 19.03.2020 tarihinden itibaren, bir süreliğine kapatma kararı aldık.

Online alışveriş sitemiz ve Decathlon uygulamamız bu süreçte hizmetinizde olacak, ayrıca Decathlon Blog ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu zor dönemde sağlıkla ve sporla kalman için sportif tavsiyeler vermeye devam edeceğiz.

Seninle ve tüm sporseverlerle mağazalarımızda tekrar buluşmak için sabırsızlanıyoruz, Sağlıkla ve sporla kal, Decathlon Türkiye Ekibi"

LC Waikiki

LC Waikiki'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konudur.

İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’deki tüm mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz."

So CHIC

So CHIC bir açıklama yaparak mağazalarını kapatacağını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"So CHIC olarak en büyük önceliğimiz, mağazalarımızı ziyaret eden misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de bulunan So CHIC mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibariyle geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık."

Mavi

Mavi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz.

"Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık.

"Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.

"Birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle…"

Boyner ve YKM

Boyner ve YKM de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.