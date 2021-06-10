Boyner plastik kullanımını azaltma sözü verdi

Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin önderliğinde iş dünyasında plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkan İş Dünyası Plastik Girişimi, Boyner Grup’un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzalarıyla hayata geçirildi.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Boyner Grup olarak attığımız imzayla 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirmeyi taahhüt ediyoruz” dedi.

Boyner konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkez ofisimizden başlayarak mağazalarımızı da kapsayan bir plan ile bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. 2023 sonrasında, plastik kullanımımızı sıfır seviyesine indireceğimiz geçiş sürecinde ise mecburi durumlarda geri dönüştürülebilir plastik kullanarak daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sunacağız"