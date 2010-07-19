-BOYNER: KADIN STK'LAR AÇILIMIN DEVAMINDAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 18.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle gerçekleştirdiği ve yaklaşık 7 saat süren toplantı sona erdi. Başbakanlık İstanbul Ofisi'ndeki toplantının sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, toplantıya 80'in üzerinde katılımcının iştirak ettiğini belirterek, şimdiye kadar gerçekleşen en uzun açılım toplantısı olduğunu söyledi. Her kesimden kadın sivil toplum örgütlerinin fikirlerini rahatça ortaya koydukları bir toplantı gerçekleştirdiklerine işaret eden Boyner, ''Genellikle tüm kadın sivil toplum kuruluşları açılımın devam etmesinden ve açılımın içeriğine katkı sağlamaktan memnun. Katkı sağlamaya devam etmek istiyorlar'' dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Aynur Bektaş da, bölgeyi tanıyan biri olarak taleplerini dile getirdiğini ifade ederek, bölgeye özel bir teşvik verilmesini istediğini söyledi. Bektaş, bölgenin sorununun sadece ekonomik olmadığını, ancak ekonominin bölge halkına refah getireceğini ve orada en mağdur durumda olan kadınların sorunlarını çözeceğini dile getirdiğini kaydetti. Avrupa'nın benimsediği ''yasak yasaktır'' ilkesinin bölge için de geçerli olması ve tüm yasakların kaldırılması gerektiğini ifade eden Bektaş, toplantıya katılan tüm kadınların açılıma destek verdiklerini söyledi. Bektaş, 3 yıldır Doğu ve Güneydoğuda yatırım yaptığını, bölge halkından zarar görmediği gibi en karlı fabrikalarının da orada olduğunu anlatarak, bölge halkının kazanılması gerektiğini dile getirdi. Toplantıda Başbakan Erdoğan'ın partisinde Kürt kökenli 60 milletvekili bulunduğunu belirttiğine de işaret eden Bektaş, Türk-Kürt diye bir ayrımın yapılmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye Aile Planlaması Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu da, Türkiye'nin açılımdan başarılı çıkacağını umduklarını belirterek, demokratik bir açılımın kimliklerden ziyade insan odaklı olması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan STK'ların tek erkek temsilcisi olduğunu da ifade eden Şatıroğlu, uzun süren toplantı boyunca Başbakan Erdoğan'ın herkesi tek tek sabırla dinlediğini ve notlar aldığını belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkanı Ayşe Sucu ise, toplantıda Türkiye'nin problemlerine değinildiğini ifade ederek, ''Eğer toplumda bir mutabakat sağlamak istiyorsak, bir üst dil oluşturmak zorundayız. O üst dili oluşturabilirsek bunun altında tüm problemleri ister Alevi-Sünni problemi olsun ister Türk-Kürt, diğer etnik gruplar adı altında yaşanan problemler olsun çözebiliriz'' diye konuştu.