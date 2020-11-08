Boyner: Hizmet aldığımız sayım şirketine ve çalışanlara eksik ödeme iddiası kesinlikle ve tamamen yanlıştır

Boyner, İzmir'deki deprem sırasında binayı terk eden 45 personelin yevmiyelerinde kesinti yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaparken, "Hizmet aldığımız sayım şirketine ve çalışanlara eksik ödeme iddiası kesinlikle ve tamamen yanlıştır" ifadesi kullanıldı. Saya Sayım ise, deprem günü için tam yevmiye ödemelerinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

İzmir'de depremi esnasında Hilltown AVM'deki Boyner mağazasında stok sayımı ve deprem nedeniyle binayı terk eden 45 personelin yevmiyelerinden kesinti yapıldı. Sayım şirketi çalışanlarından Emine Akbaba, "Burada sayım işçilerinin hakları yenmiştir. Haklarımızı verin" dedi. Boyner ise sayım hizmeti alınan şirkete eksik ödeme yapılmadığını açıkladı.

"Hizmet için şirkete yaptığımız tüm ödemelerin çalışanlara yansımasını kontrol ettik"

Boyner, çalıştıkları Saya Sayım adlı firmayla konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini aktarırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmet aldığımız sayım şirketine ve çalışanlara eksik ödeme iddiası kesinlikle ve tamamen yanlıştır. Hizmet için şirkete yaptığımız tüm ödemelerin çalışanlara yansımasını kontrol ettik. Uygulamadaki düzeltmeyle ilgili şirketimize yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız."

"Tüm çalışanlarımıza tam yevmiye ödemeleri yarın gerçekleştirilecektir"

Saya Sayım şirketinin açıklamasını da paylaşan Boyner, şirketin tam yevmiye ödemelerini yarın gerçekleştireceğini duyurdu. Saya Sayım'ın açıklaması şu şekilde: