Boyner’den kadın çalışanlarına “psikolojik destek” ve “acil durum” hattı, hiç çalışmamış veya çalışmaya ara vermiş kadınlara ‘part-time çalışma’ çağrısı

T24 Ekonomi

Boyner Grubu, 8 Mart 2022 tarihi itibarıyla kadın çalışanlar için “acil durum” ve “psikolojik destek” hattı uygulamasına başlandığını açıkladı. “Boyner Seninle Tamam” adı verilen proje kapsamında da, “hiç çalışmamış ya da farklı nedenlerle çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara Boyner mağazalarında kendi belirleyecekleri saatlerde part-time çalışma olanağı sunulduğu” bildirildi. Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner, “Sesimize güç katan, toplumun her kesiminden sadece kadınların değil tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesinin bir hak olduğuna inanan, bu yolda atılacak adımlara destek olan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Ümit Boyner; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

2010-2012 arasında, derneğin tarihindeki ikinci kadın başkan olarak TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Ümit Boyner’in yaptığı açıklama şöyle:

“Günümüz Türkiye’sinde hâlâ kadınlar; eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete birçok alanda hak ihlalleri ile karşı karşıya kalırken en temel yaşam haklarından bile mahrum ediliyor. Diğer taraftan kabul etmemiz gerekiyor ki, gelişmiş bir toplum olabilmenin ön koşullarından biri toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece bir kadın hakları konusu olarak ele almamaktan geçiyor.

Bildiğiniz gibi; Boyner Grup olarak bu bilinçle, 2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırlıyoruz. Bu yıl hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile Türkiye’de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçekleri kabullenmeyerek, sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi hatırlatmak istedik.

Bunu yaparken elbette dokunabildiğimiz, etki ve değişim yaratabildiğimiz her alanda da çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yıl iki yeni projeyi hayata geçiriyoruz:

Kadına yönelik şiddetin karşısında durmak için hayata geçirdiğimiz ‘Biriz, birlikteyiz’ projemizi bugün itibarıyla uygulamaya aldık. Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Ev içi Şiddete Karşı İş Dünyası’ eğitimlerine katılarak başlattığımız proje ile kadın ekip arkadaşlarımızın özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddet türünde yanlarında duracağımızı taahhüt ettik. İnsan Kaynakları politikalarımızda destekleyici düzenlemeler yaptık. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Boyner Grup’a özel sağladığı ‘acil durum’ telefon hattı ile çalışanlarımıza destek olurken kadın girişimcilerin kurduğu bir sosyal girişim olan Gönüllüpsikolog.org iş birliği yaparak isteyen çalışanlarımızın ulaşabileceği ücretsiz bir psikolojik destek programı oluşturduk.

İkinci hayata geçirdiğimiz proje Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde ‘Boyner Seninle Tamam’. Bu proje ile hiç çalışmamış ya da farklı nedenlerle çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara Boyner mağazalarında kendi belirleyecekleri saatlerde part-time çalışma olanağı sunuyoruz. Ayrıca bu program için pek çok sivil toplum kuruluşu ve belediyeler ile iş birliği içindeyiz.

Boyner Grup olarak, cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi projelerimizle yansıtmaya devam ederken toplumsal farkındalık yaratma önceliğimiz ve kadınlar için güvenli bir ülke yaratılmasına duyduğumuz ihtiyaçla sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Bu yıl da sesimize güç katan, toplumun her kesiminden sadece kadınların değil tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesinin bir hak olduğuna inanan, bu yolda atılacak adımlara destek olan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Boyner’den 8 Mart 2022 videosu: Vazgeçmeyeceğiz, çünkü kadın olmak böyle bir şey…