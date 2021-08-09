Boyner'de üst düzey atama; İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kayrak Kızıltan oldu

Moda perakende şirketi Boyner’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Seda Kayrak Kızıltan, Ağustos ayı itibarıyla Boyner’in İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
Ağustos ayı itibarıyla göreve başlayan Kızıltan, e-ticaret ve perakende alanındaki deneyimleri doğrultusunda şirketin stratejik önceliklerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.
Kızıltan, Boyner Büyük Mağazacılık, Morhipo ve Boyner Holding'in insan kaynakları süreçlerine liderlik edecek.
Kızıltan 23 yıl boyunca Türkiye'nin önemli şirketlerinde üst düzey pozisyonlarda görevlerde bulundu.