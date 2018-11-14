Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyon ziyaretçiyi aştı  

İSTANBUL, (DHA)- Boyner, her sene Kasım ve Mayıs ayında düzenlediği ve milyonlarca üründe yüzde 50 indirim uyguladığı Çılgın Kelebek kampanyası ile 3 gün boyunca 2 milyondan fazla kişiyi mağazalarında ağırladı.

Üç gün boyunca süren kampanya boyunca 38 ildeki 95 mağazasında ve internet sitesinde 1 milyona yakın ürün satan Boyner\'de satışlar, geçen sene Kasım ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek’e göre yüzde 47 büyüme gösterdi. Kampanya boyunca en çok satın alınan beş ürün sırasıyla ayakkabı, kazak, pantolon, sweatshirt ve tişört oldu. Bu 5 ürünün toplam adedi, Çılgın Kelebek boyunca satılan ürünlerin yarıya yakınını oluşturdu. Ayakkabı, hem kadın hem de erkek ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri ürün grubu oldu. Üç günlük alışveriş maratonu süresince en çok alışveriş yapılan beş şehir ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

SATILAN ÜRÜNLER ADEDİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35 ARTTI

Bir milyona yakın ürünün satıldığı kampanyada satılan ürün adedi bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. Toplam ciroda ise yine bir önceki yılın kampanyasına göre yüzde 47 büyüme yaşandı. En çok ciro artışı yaşanan kategoriler ise bir önceki senenin kampanya dönemine oranla yüzde 87 büyüme gösteren çocuk ve yüzde 60 büyüyen kadın kategorileri oldu.

KOZMETİKTE CİRO ŞAMPİYONU PARFÜM

Kozmetikseverlerin de büyük ilgi gösterdiği kampanyada kozmetik kategorisinin ciro şampiyonu parfüm oldu. Parfümü, kadınların cilt bakımında en çok kullandığı ürünlerden nemlendirici takip etti. Makyaj ürünlerinde ise ruj, en çok satılan ürün olarak öne çıktı.

EN ÇOK SATIŞ İNTERNET SİTESİNDE

Çılgın Kelebek döneminde en çok alışveriş firmanın internet sitesinden yapıldı. Kampanya boyunca 3 milyonun üstünde ziyaretçi ağırlayan sitede 100 bin adede yakın ürün satıldı. Boyner Cevahir, Boyner Çiğli KİPA, YKM Konak ve Boyner İçerenköy, internet sitesinin ardından en çok ürün satan mağazalar oldu.