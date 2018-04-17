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Boyner Ankara'daki altıncı mağazasını MetroMall AVM'de açtı

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, 2018 yılının ilk mağazasını Ankara MetroMall AVM’de açtı

17 Nisan 2018 21:14

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, 2018 yılının ilk mağazasını Ankara MetroMall AVM’de açtı. Bu mağaza ile Boyner’in Ankara’daki mağaza sayısı 6\'ya yükselirken toplam mağaza sayısı 94 oldu.

2017 Eylül’de uygulanmaya başlanan yeni mimari konsept ile tasarlanan Boyner MetroMall mağazası, Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin beşinci büyük Alışveriş Merkezi MetroMall‘da yer alıyor. Boyner MetroMall AVM’de kadın, erkek, çocuk, bebek, genç, aktif spor, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kozmetik kategorilerinde yerli yabancı pek çok marka Ankaralılarla buluşuyor.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

Boyner, açılışa özel düzenlenen kampanya ile 14-30 Nisan tarihleri arasında Hopi uygulaması ile 250 TL ve üzeri ilkbahar-yaz sezonu alışverişi yapan ziyaretçilerine yüzde 20 paracık fırsatı sunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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