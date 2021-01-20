Boyner ailesinin acı günü; Ayten Boyner hayatını kaybetti

Boyner Grubu'nun kurucusu, Türk iş dünyasının en önemli isimlerinden Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner hayatını kaybetti.

Neylan-Semih Dinler ile Ümit-Cem Boyner'in anneleri Ayten Boyner bir süre önce Covid-19'a yakalanmış, hastalığı atlatıp evine dönmüştü.



Evine döndükten sonra beyin kanaması geçiren Ayten Boyner bir süreden bu yana tedavi altında bulunuyordu.

Boyner Grup kurumsal Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kurucu ortağımız ve Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner’in kıymetli eşi, Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO’muz Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Neylan Dinler’in sevgili anneleri Ayten Boyner’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.