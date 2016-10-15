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Yaşam

Böylesi görülmedi: Şirket, 'promosyon’ olarak tavşan dağıtacağını duyurdu!

“Hayvanlar satılık değildir!”

Fotoğraf: Arşiv

15 Ekim 2016 02:32

Su arıtma sistemleri satan şirketin ürünlerini alana promosyon olarak tavşan dağıtacağını duyurması hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Su arıtma sistemleri şirketi, Facebook sayfasından yaptığı duyuruda "Şimdi evine Zermatt arıtma alan herkes lop tavşanı hediyesi ve %30 indirim kazanıyor. Tavşan yazıp gönderin sizi arayalım" ifadelerini kullandı.

Paylaşım üzerine hayvanseverlerden gelen tepkiler artınca şirket Facebook sayfasından paylaşımı kaldırdı.

 

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tavşanşirket
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