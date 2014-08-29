'Böyle yemin töreni krallıklarda olur'

ABD Başkanı Barack Obama, cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılması için ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jess L. Baily’yi görevlendirdi. ABD’nin, Erdoğan’ın devir teslim törenine Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı görevlendirmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan emekli büyükelçi Temel İskit, “Türkiye’nin imajı çok yıprandı. Katılımcılar, dış politikanın yansıması olacak” dedi. Erdoğan’ın davetli listesini eleştiren eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen de “Böyle davetler krallıklarda yapılır, cumhuriyetlerde değil” diye konuştu.

ABD özel anlam vermiyor

Taraf’ta yer alan habere göre, Temel İskit “Davetli listesi Türkiye’nin prestij düzeyini yansıtır. Amerika’nın Ankara büyükelçisi gitti ve yerine yenisi gelmedi. Diplomatik adetlere göre, en kıdemli meslek memuru olan kişi maslahatgüzar olur. Eğer büyükelçi gitmeseydi, Erdoğan’ın davetine de o gelecekti. Yani bu görevlendirme, büyükelçi seviyesinde temsil demektir. Bu görevlendirmenin diğer bir anlamı ise, Amerika, ‘Ankara’da bir büyükelçiliğimiz var, o temsil etsin, ben kalkıp da Washington’dan bakan seviyesinde, başkan yardımcısı gibi özel bir temsilci yollamayacağım’ demektir. Yani Amerika devir teslim törenine özel bir anlam vermiyor. Eğer bu olay üç sene önce olsaydı, o zaman Başkan Yardımcısı Joe Biden veya Dışişleri Bakanı John Kerry gelebilirdi. Ancak, özellikle Batı ve Amerika nezdinde Türkiye’nin dış dünyadaki imajı çok yıprandı. Cumhurbaşkanı olmak veya devralmak bir ülkenin iç işidir ancak iddialı ülkeler diğer ülkeleri davet ederler. Mesela Amerika Başkanlık devrinde böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir cumhurbaşkanlığı değişiminde dünyaya davet çıkarıp, ‘Ne olur gelin’ demek bir riske girmektir. Bu davet edilenlerin gelmemesi gibi bir risk var. Davetlilere baktığınızda, Orta Asya ülkeleri, Katar gibi ülkeler. Batı dünyasından kimse yok. Türkiye’nin imajına paralel düşen bir katılım görüyorum ben” şeklinde konuştu.

Böyle bir usul yok

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ise Cumhurbaşkanlığı yemin töreni gibi törenlerin ancak krallıklarda olduğunu öne sürerek

“Cumhurbaşkanı seçildiğinde diğer ülkelere davetiye gönderildiğini hatırlamıyorum. Başka ülkelerde böyle merasimler yapılmıyor. Son Fransız cumhurbaşkanı Hollande olduğunda da böyle bir şey olmadı. Böyle davetler de doğru değil, krallıklar böyle davetler yapar. Cumhuriyetler yapmaz. Krallar taç giyerken bütün akrabalarını çağırır. Bizimki cumhuriyet. Bu davetler Türkiye’nin ne kadar destek gördüğünü göstermek için yapılıyor. Biraz gövde gösterisi.”