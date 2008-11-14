Böyle yarışma mı olur?

İngiltere'de dünyanın en iğrenç yarışması unvanına rahatlıkla sahip olabilecek bir yarışma gerçekleşti. Yarışmaya katılanlar, boğaların testislerini ağızlarına alıp 50 metre o şekilde yürüyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Evet yanlış duymadınız, boğa testisleri...



Geçtiğimiz haftasonu İngiltere'nin kırsal bir bölgesi olan Hunterville'de gözlerinize inanamayacağınız türden bir yarışma yapıldı. Kasabanın 56 erkeği, meydana bırakılan onlarca boğa testisini yemeden sadece ağızlarında taşımak ve 50 metre kadar bitiş çizgisine yürümek suretiyle birbirleriyle yarıştı.



Önlerine konan testisleri hızla bitiş alanına götürmeye çabalayan yarışmacılardan kimisi zor anlar yaşasa da, yarışmayı yarıda bırakan olmadı. Hiçbir işlemden geçmemiş, sadece yumurtayla ve birayla bulandırılmış onlarca çiğ boğa testisini ağızlarına alıp finale en hızlı koşan yarışmacı ödülü kaptı.



Etrafı saran meraklı kalabalık da yarışmacıları 'iğrenerek' izledi. Bu bir hayli mide bulandırıcı görüntüleri ölümsüzleştirmek için yanına fotoğraf makinesini alıp gelen de vardı.



Yarışmadan çıkan sonuç ise şuydu: "İnsanın yapmayacağı hçbir şey yok şu dünyada!En azından yemediler".