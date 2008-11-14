T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Böyle yarışma mı olur?

İngiltere'de bir yarışmada katılanlar, boğaların testislerini ağızlarına alıp 50 metre o şekilde yürüyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

14 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de dünyanın en iğrenç yarışması unvanına rahatlıkla sahip olabilecek bir yarışma gerçekleşti. Yarışmaya katılanlar, boğaların testislerini ağızlarına alıp 50 metre o şekilde yürüyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Evet yanlış duymadınız, boğa testisleri...

Geçtiğimiz haftasonu İngiltere'nin kırsal bir bölgesi olan Hunterville'de gözlerinize inanamayacağınız türden bir yarışma yapıldı. Kasabanın 56 erkeği, meydana bırakılan onlarca boğa testisini yemeden sadece ağızlarında taşımak ve 50 metre kadar bitiş çizgisine yürümek suretiyle birbirleriyle yarıştı.

Önlerine konan testisleri hızla bitiş alanına götürmeye çabalayan yarışmacılardan kimisi zor anlar yaşasa da, yarışmayı yarıda bırakan olmadı. Hiçbir işlemden geçmemiş, sadece yumurtayla ve birayla bulandırılmış onlarca çiğ boğa testisini ağızlarına alıp finale en hızlı koşan yarışmacı ödülü kaptı.

Etrafı saran meraklı kalabalık da yarışmacıları 'iğrenerek' izledi. Bu bir hayli mide bulandırıcı görüntüleri ölümsüzleştirmek için yanına fotoğraf makinesini alıp gelen de vardı.

Yarışmadan çıkan sonuç ise şuydu: "İnsanın yapmayacağı hçbir şey yok şu dünyada!En azından yemediler".

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24