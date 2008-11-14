Böyle yarışma mı olur?

İngiltere'de dünyanın en iğrenç yarışması
unvanına rahatlıkla sahip olabilecek bir yarışma gerçekleşti. Yarışmaya
katılanlar, boğaların testislerini ağızlarına alıp 50 metre o şekilde
yürüyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Evet yanlış
duymadınız, boğa testisleri...
Geçtiğimiz haftasonu İngiltere'nin kırsal bir
bölgesi olan Hunterville'de gözlerinize inanamayacağınız türden bir
yarışma yapıldı. Kasabanın 56 erkeği, meydana bırakılan onlarca boğa
testisini yemeden sadece ağızlarında taşımak ve 50 metre kadar bitiş
çizgisine yürümek suretiyle birbirleriyle yarıştı.
Önlerine konan testisleri hızla bitiş alanına götürmeye çabalayan
yarışmacılardan kimisi zor anlar yaşasa da, yarışmayı yarıda bırakan
olmadı. Hiçbir işlemden geçmemiş, sadece yumurtayla ve birayla
bulandırılmış onlarca çiğ boğa testisini ağızlarına alıp finale en
hızlı koşan yarışmacı ödülü kaptı.
Etrafı saran meraklı kalabalık da yarışmacıları 'iğrenerek' izledi.
Bu bir hayli mide bulandırıcı görüntüleri ölümsüzleştirmek için yanına
fotoğraf makinesini alıp gelen de vardı.
Yarışmadan çıkan sonuç ise şuydu: "İnsanın yapmayacağı hçbir şey yok şu dünyada!En azından yemediler".