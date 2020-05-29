Böyle vicdansızlık görülmedi; şalvarın içinde doğurduğu bebeğini pazar tezgâhının altında ölüme bıraktı!

İzmir'in Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgâhın altına bıraktı. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Hatice D. isimli kadın, sabah saatlerinde tezgâhın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı.



Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgâhın altına bıraktı. Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumdan şüphelendi ve tezgâhın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu.

Bebek hayatını kaybetti

Vatandaşları durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.



Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)